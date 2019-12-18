Spor Genel Müdürü Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor Genel Müdürü Baykan: 'Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek' - Son Dakika

Spor Genel Müdürü Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek"

6 saat önce

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması TASKK Başkanı Ali Düşmez'in konuşması İSTANBUL - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sicil lisans ve antrenör yönetmeliği ile sporcuların tam burslu öğretim görmesinin Türk sporu adına önemli adımlar olduğunu söyledi.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması

TASKK Başkanı Ali Düşmez'in konuşması İSTANBUL - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sicil lisans ve antrenör yönetmeliği ile sporcuların tam burslu öğretim görmesinin Türk sporu adına önemli adımlar olduğunu söyledi.

Spor Genel Müdürü Baykan: Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek

Mehmet Baykan, Ali düşmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:09 Kaynak: AA
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