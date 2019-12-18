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Spor Genel Müdürü Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek"
6 saat önce
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması TASKK Başkanı Ali Düşmez'in konuşması İSTANBUL - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sicil lisans ve antrenör yönetmeliği ile sporcuların tam burslu öğretim görmesinin Türk sporu adına önemli adımlar olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:09 Kaynak: AA
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması
TASKK Başkanı Ali Düşmez'in konuşması İSTANBUL - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sicil lisans ve antrenör yönetmeliği ile sporcuların tam burslu öğretim görmesinin Türk sporu adına önemli adımlar olduğunu söyledi.
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