Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan: Aslolan, virüs izin verirse liglerin tamamlanması - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan: Aslolan, virüs izin verirse liglerin tamamlanması - Son Dakika Spor

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan: Aslolan, virüs izin verirse liglerin tamamlanması

7 saat önce

"81 ilde spor psikologları, diyetisyenler ve fizyoterapistler çalışıyor""Amatör branşların kapatılması uygulanabilir değil""Futbolcu sözleşmeleri konusunda kulüplerimizin eli güçlü""Maçları en erken tatil eden, seyircisiz oynatan ülkeyiz""Bulaşık yıkamayı öğrendim,...

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan: Aslolan, virüs izin verirse liglerin tamamlanması, System.String[]

"81 ilde spor psikologları, diyetisyenler ve fizyoterapistler çalışıyor"

"Amatör branşların kapatılması uygulanabilir değil"

"Futbolcu sözleşmeleri konusunda kulüplerimizin eli güçlü"

"Maçları en erken tatil eden, seyircisiz oynatan ülkeyiz"

"Bulaşık yıkamayı öğrendim, kahvaltı hazırlıyorum"

"İllerimizde 'Tarihi Spor Fotoğrafları' sergileri açacağız"

Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Farkındaysanız ligler böyle tescil olsun ya da oynanmasın yönündeki yaklaşımlar sönümlendi. Neden; UEFA'nın bu tavrından sonra. Türkiye Futbol Federasyonu da UEFA'nın, FIFA'nın üyesi bir kuruluş. Aslolan liglerin tamamlanması virüs izin verirse" dedi.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, koronavirüs salgını nedeniyle sporda planlanan uygulamaları, amatör branşların kapatılması tartışmalarını ve federasyonların olağan genel kurullarına ilişkin süreci Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Mehmet Baykan, liglerin akıbetinin ne olacağına ilişkin soruya, "Öncelik ligleri tamamlamak. Farkındaysanız ligler böyle tescil olsun ya da oynanmasın yönündeki yaklaşımlar sönümlendi. Neden; UEFA'nın bu tavrından sonra. Türkiye Futbol Federasyonu da UEFA'nın, FIFA'nın üyesi bir kuruluş. Aslolan liglerin tamamlanması virüs izin verirse. Her taktik değişebilir; hücumdan savunmaya, alan savunmasından adam adamaya farklı argümanlar sahaya konulabilir" yanıtını verdi.

"81 İLDE SPOR PSİKOLOGLARI, DİYETİSYENLER VE FİZYOTERAPİSTLER ÇALIŞIYOR"

Koronavirüs sürecinde insanların psikolojilerinin etkilendiğine dikkat çeken Baykan, "81 ilde psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz çalışıyorlar. Hem personelimiz için hem sporcularımız için bu dönemde beslenme önemli. Herkesin, az çok sizin de bizim de kameraman arkadaşımızın da bu ortamda psikolojilerimizde bir miktar sıkıntı var" diye konuştu.

"AMATÖR BRANŞLARIN KAPATILMASI UYGULANABİLİR DEĞİL"

Genel Müdür Mehmet Baykan, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan kulüplerin amatör branşları kapatması gerektiği yönündeki görüşlere karşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben bunun uygulanacağını zannetmiyorum. Maddi gerçekliğine bakarsak biliyorsunuz kulüplerimizin ödediği stopajlarda amatör branşlara bir iade söz konusu. Bu iade şekli ile alakalı kanuni bir düzenleme oldu. Yönetmeliğini çalışıyoruz, kısa zamanda yayınlanacak. Özelikle bu noktada bu iadeden Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Göztepe; özellikle futbol branşında faaliyet gösterip, basketbol, futbol üst segment ya da üst rakamlarda stopaj ödeyen kulüplerimiz rahatlıkla hem futbol altyapılarına hem futbol dışı branşlarını sübvanse edebilecek bir gelire sahipler. Uygulanabilir değil; kulüplerimizin de bu noktada kesin bir tavır sergileyeceklerini ben çok zannetmiyorum. Olimpiyat var önümüzde; kulüplerimizin bünyesinde olimpik sporcularımız var. Dolayısıyla bugünün hengamesinde bunlar konuşulabilir. Biz zaten her yıl amatör kulüplerimize karınca kararınca bütçemiz ölçüsünde destekte bulunuyoruz. Bu destekler bu döneminde şartlarını göz önünde bulundurarak artarak mutlaka devam edecektir."

"KANUN AÇIK; FEDERASYON SEÇİMLERİ OLİMPİYATLARDAN SONRA ÜÇ AY İÇERİSİNDE YAPILIR"

Bu yıl yapılması beklenen federasyonların olağan genel kurulları ile ilgili ise Baykan, "Kanun açık; federasyon seçimleri olimpiyatlardan sonra üç ay içerisinde yapılır. Olimpiyatlar dört yılda, beş yılda, altı yılda, üç yılda gibi bir ifade yok. Yönetmelik, federasyon başkanlarının görev süresi dört yıl, diyor. Tabii bir karışıklık var. Bu anlamda biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu Sayın Bakanımıza arz edeceğiz. Şu anda geçerli olan durum; olimpiyatlardan sonra üç ay içerisinde" dedi.

"FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ KONUSUNDA KULÜPLERİMİZİN ELİ GÜÇLÜ"

Futbolcu sözleşmeleri konusunda da açıklamalarda bulunan Mehmet Baykan, "Sözleşmeler konusunda bir kere şu bağlayıcılık var; evet 30 Mayıs" deyip, sözleşmelerde sorun çıkmayacağını vurguladı. Baykan, "Talimat; sezon uzarsa sözleşme tarihleri de uzar. FIFA Başkanı da açıklama yaptı, olası başvuruda kulüplerden yana tavır alacağız, diye. Bu konuda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bunu bahane edip çekip giden futbolcular olabilir mi, olabilir. Kulüplerimizin eli güçlü. İndirimlere gidilecek ve dengenin oturacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARI EN ERKEN TATİL EDEN, SEYİRCİSİZ OYNATAN ÜLKEYİZ"

Türkiye'de koronavirüs sürecinde sportif anlamda da erken tedbirler alındığının altını çizen Mehmet Baykan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyada hastalığın çıktığı tarihten sonra maçlarını en erken tatil eden ülkeler arasındayız. Hastalık çıkmış, üç beş gün sonra seyircisiz maç oynanmış, sonraki hafta da ligler tatil edilmiş. Türkiye'de 10-12 Mart'ta sanırım ilk hastalık göründü, üç dört günde ilk ölüme rastlandı. Bu tarihleri milat aldığınızda; Fransa, İngiltere, İtalya, Amerika, Çin, İspanya; en erken ligleri tatil eden, seyircisiz maç oynatan ülkeyiz. Bakın, İtalya'da koronavirüsün çok yayılmasını bir maça bağlıyorlar. Bizde hadise ortaya çıktığı anda maçlar seyircisiz oynandı. Burada devletimizin ve Bakanlığımızın ve federasyonlarımızın bir eksiği yok. Önümüze sporcularımızın katılacağı uluslararası organizasyonları döktük. Türkiye'de yapılacak olanları döktük. Sadece Antalya'da uluslararası bir kota organizasyonuna, o da katılımcı ülkeler bir ay önce Antalya gelip kamp yaptıkları için, onun yapılmasına izin verdik. Onun dışında olimpiyat ve paralimpik oyunlarına kota veren müsabakalar haricinde tüm müsabakaların ne Türkiye'de oynanmasına ne de sporcularımızın katılmasına izin verdik. ve kapattık kapıları."

"BULAŞIK YIKAMAYI ÖĞRENDİM, KAHVALTI HAZIRLIYORUM"

Pandemi sürecinde evde nasıl vakit geçirdiğini de anlatan Baykan, "Bulaşık yıkamayı öğrendim. Yemek yapma konusunda maharet sergileme imkanım olmadı. Ama işte yumurta kırıyoruz, yağda sucuk kızartıyoruz, kahvaltı hazırlıyoruz, çay demliyoruz, çok beğenmeye başladım kendi demlediğim çayları. Teknolojiden istifade, aile WhatsApp grupları oluştu. Anne tarafı aile, baba tarafı aile, hanım tarafı aile WhatsApp grubu ve burada sürekli mesajlaşmalar, eski fotoğraflar oluyor" şeklinde konuştu.

"İLLERİMİZDE 'TARİHİ SPOR LARI' SERGİLERİ AÇACAĞIZ"

Yeni bir proje hazırladıklarının bilgisini veren Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, "Şehirlerimizin eski spor fotoğrafları konusunda il müdürlerimizle konuştuk ve çok güzel bir fikir çıktı ortaya. Tahmin ediyorum sonbaharda Amatör Spor Haftası'nda her ilimizde 'Tarihi Spor Fotoğrafları' sergileri açacağız. Sonra bu fotoğraflardan seçilenlerle Ankara'ya da İstanbul'da bir sergi açacağız ve kitaplaştırma noktasında tarihe not düşme noktasına gideceğiz" diye sözlerini tamamladı.

Mehmet Baykan, Baykan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:01 Kaynak: DHA

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