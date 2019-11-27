Son Dakika Haberleri: Spor getafe teknik direktörü jose bordalas ve oyuncu david timor'un açıklamaları
Son Dakika Güncel Spor getafe teknik direktörü jose bordalas ve oyuncu david timor'un açıklamaları - Son Dakika

Spor getafe teknik direktörü jose bordalas ve oyuncu david timor'un açıklamaları

6 saat önce

SPOR Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ve oyuncu David Timor'un açıklamaları.

Spor getafe teknik direktörü jose bordalas ve oyuncu david timor'un açıklamaları, System.String[]

SPOR Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ve oyuncu David Timor'un açıklamaları

Getafe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:19 Kaynak: DHA
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