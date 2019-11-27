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Spor getafe teknik direktörü jose bordalas ve oyuncu david timor'un açıklamaları
6 saat önce
SPOR Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ve oyuncu David Timor'un açıklamaları.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:19 Kaynak: DHA
SPOR Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ve oyuncu David Timor'un açıklamaları
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