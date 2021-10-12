Giresun'da amatör spor kulüplerine malzeme dağıtıldı - Son Dakika

Giresun'da, "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıtıldı.

Çotanak Spor Kompleksinde düzenlenen törende konuşan Vali Enver Ünlü, gençleri spor yapmaya davet etti.

Tesislerin gençleri beklediğini vurgulayan Ünlü, "Bugünlerde siz sevgili gençlerimizin spor yaptığı spor tesislerini ziyaret etmek, sizlerle spor yapmak, en azından aynı potaya basket atmak, aynı kaleye şut çekmek inanın çok özlediğimiz etkinliklerdir. Sizler de bir an önce tesislerimize gelin, tesislerimiz sizlere layık, çok güzel." dedi.

Vali Ünlü, 40 yıl boyunca saha komiserliği yapan Ömer Öner'e teşekkür plaketi verdi, spor kulüplerine malzemelerini dağıttı.

Törene, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Giresun ASKF Başkanı Sinan Işık, amatör spor kulüpleri yöneticileri katıldı.