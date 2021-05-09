SPOR Giresun'da tedbirli Süper Lig sevinci - 2 - Son Dakika

TFF 1'inci Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan GZT Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi. 44 yılın ardından yeniden en üst ligde yarışma şansını yakalayan kentte, uyarılar işe yaradı, taraftarlar Süper Lig sevincini evlerinde yaşadı. Kentte havai fişek gösterisi de yapıldı.

TFF 1'inci Lig 34'üncü haftası büyük bir heyecana sahne olurken, son haftada aynı puana sahip 3 takımın maçının ardından Süper Lig'e doğrudan yükselen takımlar Adana Demirspor ve GZT Giresunspor oldu. Deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden ve sezonu ikinci sırada tamamlayan GZT Giresunspor, 44 yılın ardından yeniden üst ligde yarışma şansını yakaladı.

Kentte dün ve gün boyu yapılan uyarılara uyan vatandaşlar ve taraftarlar, Süper Lig sevincini evlerinde yaşadı.

Havai fişek gösterisinin sunulduğu kentte, görev alan çok sayıda polis ekipleri de, ekip otosundan megafonla 'Lütfen sevincimizi evlerimizde yaşayalım, silahla ateş etmeyelim uyarılarında bulundu. Bu arada yeşil beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından, 1970 ruhu ile yola çıktık. 2020 ruhu ile tamamladık. Merhaba Süper Lig ve 44 yıl bekledik. Bugün başardık. Giresunsporumuz Süper Lig'de notuyla paylaşımlarda bulunuldu.