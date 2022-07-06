Giresunspor'da hedef üst sıraları zorlamak - Son Dakika
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Giresunspor'da hedef üst sıraları zorlamak

06.07.2022 10:23

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum'da çalışmalarına devam eden Giresunspor'da hedef, üst sıraları zorlamak.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını yaklaşık 10 gündür sürdüren Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, fiziksel olarak sezona hazır duruma gelmeye çalıştıklarını belirtti. Hedeflerinin ligde kalarak üst sıraları zorlamak olduğunu vurgulayan Keleş, transferlerle her mevkide alternatif oyuncular üretmeye çalıştıklarının ve geleceğe yatırım yaptıklarının altını çizdi. Transferin zor bir süreç olduğuna dikkat çeken Keleş, oyun sistemine uygun oyuncular bularak transfer dönemini tamamlamak ve takımda bir an önce uyumu sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.Takım kaptanı Zeki Yavru ise genç oyuncu ağırlıklı bir ortamları olduğunu vurguladı, altyapıdan gelen ve yeni transfer edilen oyuncularla çalışmaların çok iyi gittiğine dikkat çekti. "Artık futbolun olgun denilen çağlarındayım" diyen tecrübeli oyuncu, kendisi için önemli olanın kendi performansından çok takımın başarı olduğuna vurgu yaptı.

- Erzurum
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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresunspor'da hedef üst sıraları zorlamak - Son Dakika

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