"Spor Giysi Bankası" çocukları sevindirecek - Son Dakika

"Spor Giysi Bankası" çocukları sevindirecek

11.03.2021 11:34

"Spor Giysi Bankası" çocukları sevindirecek. Pamukkale'de gerçekleşen bir sistem olarak, Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü "Spor Giysi Bankası" projesini geliştirdi. Böylece ihtiyaç sahibi çocuklara spor giysileri dağıtılacak.

Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü 'Spor Giysi Bankası' projesi kapsamında sportif kıyafet ve eşyaların paylaşıldığı gönüllülük hareketi ile ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşacak.

Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü 'Spor Giysi Bankası' projesini başlattığını duyurdu. Bun kapsamda kullanılmayan spor kıyafetleri başta olmak üzere spor malzemelerinin bağışlarla toplanarak, ihtiyaç sahibi çocukların spora başlamasına destek olunması amaçlanıyor.

İlçede yaşayan genç nüfus potansiyeline yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirten Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Akçay, spora başlamada fırsat eşitliğini düşünerek Spor Giysi Bankası projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Projenin yardımlaşma ve paylaşma duygusuyla çocuklarda farkındalık bilinci oluşturacağını belirten Akçay, "Çocuklarımıza küçük gelip bir kenara kaldırılan spor kıyafetlerinin, yeni veya kullanılmış spor eşyalarının paylaşılmasıyla, başka bir çocuğun ihtiyacına cevap vereceğini düşünüyoruz" dedi. - DENİZLİ

Spor Giysi Bankası çocukları sevindirecek

Pamukkale, Hisarcık, Akçay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Spor Giysi Bankası' çocukları sevindirecek - Son Dakika Spor


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