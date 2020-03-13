SPOR Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi - Son Dakika

SPOR Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi

6 saat önce

SPOR Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdiNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA) - Antalya'da 10 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla düzenlenen Gloria Canoeing Cup 2020 kano yarışı sona erdi.

SPOR Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA) - Antalya'da 10 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla düzenlenen Gloria Canoeing Cup 2020 kano yarışı sona erdi.

Türkiye'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kano Federasyonu'nun (ICF) 2020 müsabaka programında yer alan Gloria Canoeing Cup 5000 metre kano yarışı, bu yıl da Gloria Hotels & Resorts ev sahipliği ve Türkiye Kano Federasyonu ile Koze Tur'un katkılarıyla yapıldı. Antalya'nın Belek bölgesinde yer alan Acısu Nehri'nde gerçekleştirilen yarışa, Türkiye, Belarus, Bulgaristan, Kazakistan, Slovenya, Sırbistan, Letonya, Estonya, Rusya, Macaristan'dan 100 sporcu katıldı.

SPORCULAR 5 KİLOMETRE BOYUNCA KÜREK ÇEKTİ

Gloria Canoeing Cup 5000 Metre Durgunsu Kano Yarışı, C1 Senior Erkek ve Kadın, K1 Senior Erkek ve Kadın, K1 U23 Erkek ve Kadın, C1 U23 Erkek, K1 Cadet Erkek ile K1 Junior Erkek ve kadın kategorilerinde gerçekleştirildi. Yarışmacılar, Acısu Nehri'ne komşu olan Gloria Golf Resort'un köprüsü ile yarışların başlangıç ve bitiş noktası olan Gloria Serenity Resort'un köprüsü arasındaki alanda toplamda 5 kilometre boyunca kürek çekti.

Dereceye giren sporcular için turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Yarışmacılara ödüllerini Antalya İl Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Gloria Otelleri Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Özdemir ve İrem Özaltın verdi.

SPOR Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi

Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:22 Kaynak: DHA
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