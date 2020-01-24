Spor gmg kastamonuspor'un 21 yaşındaki başkanı enes aygün dha'ya konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor gmg kastamonuspor'un 21 yaşındaki başkanı enes aygün dha'ya konuştu - Son Dakika

Spor gmg kastamonuspor'un 21 yaşındaki başkanı enes aygün dha'ya konuştu

6 saat önce

21 yaşındaki başkan Enes Ege Aygün: Hedefim 'en genç şampiyon başkan' olmakGürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da 21 yaşında kulüp başkanı seçilen Enes Ege Aygün, "Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon...

21 yaşındaki başkan Enes Ege Aygün: Hedefim 'en genç şampiyon başkan' olmak

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da 21 yaşında kulüp başkanı seçilen Enes Ege Aygün, "Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon başkan olarak anılmak" dedi.

GMG Kastamonuspor Kulübü yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından eski başkan Erkan Özcan, aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine seçime tek aday olarak giren iş insanı Enes Ege Aygün, 21 yaşında Kastamonuspor'un yeni başkanı seçildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 19 haftada topladığı 37 puan ile 3'üncü sırada yer alan GMG Kastamonuspor'un yeni başkanı Enes Ege Aygün, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kulübün onursal başkanı ve iş insanı Cengiz Aygün'ün oğlu Enes Ege Aygün, dünyanın en genç kulüp başkanı olduğunu belirterek, büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. Hayatında hiç unutamayacağı yeni bir sürecin başladığını vurgulayan Aygün, şöyle konuştu:

"Dünyanın en genç başkanı olma unvanını Kastamonuspor adı altında almak daha güzel, daha heyecan verici, daha gurur verici. Benden önce İngiltere'de Worthing FC'nin 22 yaşında başkanı vardı, ondan sonra ben bir ilk oldum. Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon başkan olarak anılmak. Hedefimiz Kastamonuspor'un mali konuda başarısını sağlamak, bu sezon boyunca tüm borçlarını eritmek ve sezon sonu takımı şampiyon yapmak. Bunun için de şehrimizin önde gelenlerinin, taraftarlarımızın bütün halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Mali ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Biz bir amaç uğruna çıktık yola, inşallah yolun sonu şampiyonluk olacak."

Başkan Enes Ege Aygün, çok güzel mesajlar aldığını belirterek, "Sosyal medyadan 'Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın' diyenler oluyor. Çok hoş, çok güzel, çok gurur verici şeyler bunlar. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Spor gmg kastamonuspor'un 21 yaşındaki başkanı enes aygün dha'ya konuştu

Kastamonuspor, Ege, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Max Kruse: Şampiyon olmadan Fenerbahçe'den ayrılmam
15 yaşındaki Gauff, Avustralya Açık'ta son şampiyon Osaka'yı eledi Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:17:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor gmg kastamonuspor'un 21 yaşındaki başkanı enes aygün dha'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]