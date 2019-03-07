Spor Gökhan İnler 8 Mart İçin Sahada

Spor Gökhan İnler 8 Mart
için sahada
Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU - İSTANBUL,(DHA
)
Medipol Başakşehirli futbolcular Gökhan İnler ve Stefano Napoleoni, İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nın (İSEV) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle düzenlediği etkinlikte kadın futbol takımları ile bir araya gelip, gösteri maçında yer aldılar.
Organizasyona Medipol Başakşehirli futbolcular Gökhan İnler ve Stefano Napoleoni, Pendik
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nuri Sincanlı, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kamil
Özer'in yanı sıra Pendik Çamlık
Spor, Tuzla
Sahil Spor, Sapan Bağları Spor Kulübü, Defne
Spor, Dudullu
Spor ve Anadolu Kartalları kulüpleri katıldı.
İnler ve Napoleoni, kadın futbolcularla birlikte penaltı vuruşu kullanırken, sonrasında da düzenlenen gösteri maçında kadın sporcularla birlikte mücadele etti.
8 MART ÖNEMLİ BİR GÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nün önemine değinen İnler, Yarın önemli bir gün. Bugün kurduğum vakıf ve Pendikspor
ile güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.
TÜRKİYE'DE POTANSİYEL GÖRÜYORUM
Gökhan İnler, kurucusu olduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nın da çalışmaları ile ilgili olarak, Bu vakfı kurma nedenim, kariyerimde geçirdiğim zor zamanlardı. İnişler çıkışlar oldu. Hiç pes etmeden bu seviyelere geldim. Sonuçta ben de Türk'üm. Bu ülkeye bir şeyleri geri vermek istedim. Vakfı 2017 yılında açtım. Türkiye
'de bir potansiyel görüyorum. Gençleri ve durumu olmayan çocukları bularak onlara da bir şans vermek istiyorum. Elimden bir oyuncu yetişirse çok mutlu olurum ifadelerini kullandı.