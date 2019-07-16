SPOR Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da
3 saat önce
SPOR Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'daMALATYA, (DHA) Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:29 Kaynak: DHA
SPOR Gökhan Töre
, Yeni Malatyaspor
'da
MALATYA, (DHA
) Evkur
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş
'ta forma giyen Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Malatya ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımla tecrübeli futbolcuya hoş geldin denilirken, hazırlanan videoda, Gökhan Töre'nin daha önce yaşadığı gol sevinçlerine yer verildi.
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