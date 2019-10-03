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Spor göksel gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi

1 saat önce

SPOR Göksel Gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldiİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bugün saat 19.

SPOR Göksel Gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bugün saat 19.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi.

Turuncu-lacivertli taraftarlar, Başakşehir'in Avrupa sınavı öncesi başkan Göksel Gümüşdağ'ı tezahüratlarla karşıladı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, bu maçın ülke puanı için çok önemli olduğunu ve kazanmak istediklerini ifade etti.

Öte yandan Gümüşdağ, Süper Lig'de bu sene de şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını belirterek, takımın oturması gerektiğini söyledi.

Spor göksel gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi

Göksel Gümüşdağ, Bora Füzesi, Avrupa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:40 Kaynak: DHA
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