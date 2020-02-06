Spor gole giderken rakibi sakatlanınca topu taca atan örnek futbolcuya forma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor gole giderken rakibi sakatlanınca topu taca atan örnek futbolcuya forma - Son Dakika

Spor gole giderken rakibi sakatlanınca topu taca atan örnek futbolcuya forma

22 dakika önce

SPOR Gole giderken rakibi sakatlanınca topu taca atan örnek futbolcuya formaEngin ANAK ALANYA (Antalya) (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde amatör lig maçında gole giderken rakip takım oyuncusunun sakatlandığını gören futbolcu Mehmet Küçükdurmuş, oyunu durdurup topu taca attı.

SPOR Gole giderken rakibi sakatlanınca topu taca atan örnek futbolcuya forma

Engin ANAK ALANYA (Antalya) (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde amatör lig maçında gole giderken rakip takım oyuncusunun sakatlandığını gören futbolcu Mehmet Küçükdurmuş, oyunu durdurup topu taca attı. Oyuncunun örnek davranışını Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ödüllendirdi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta lider durumda bulunan Alanya temsilcisi Kestelsporlu futbolcu Mehmet Küçükdurmuş, 26 Ocak Pazar günü, Kestel Stadı'nda oynanan ve 5-1 kazanılan Yatağanspor maçında, gol pozisyonuna girdiği sırada rakip takımdan bir oyuncunun sakatlanması üzerine oyunu durdurup, topu taca attı. Oyuncunun gösterdiği centilmenlik örneği alkış aldı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da Mehmet Küçükdurmuş'a teşekkür ederek, üzerinde ismi yazan Alanyaspor formasını hediye etti. Futbolcular Junior Fernandes ve Yacine Bammou ile Hasan Çavuşoğlu, formayı Küçükdurmuş'a birlikte verdi. Alanyaspor antrenmanını izleyen Mehmet Küçükdurmuş, bu jestinden dolayı Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Spor gole giderken rakibi sakatlanınca topu taca atan örnek futbolcuya forma

Antalya, Alanya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
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Gole giderken rakibi sakatlanınca topu taca atan örnek futbolcuya forma
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