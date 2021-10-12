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Görme engelli milli haltercilerin "paralimpik" bekleyişi - Son Dakika

Görme engelli milli haltercilerin "paralimpik" bekleyişi

12.10.2021 12:33
Görme engelli milli haltercilerin

Branşlarının paralimpik olmasını umutla bekleyen görme engelli halterciler, Türkiye'yi temsil ederek "devlet sporcusu " unvanı almak istiyor.

Branşlarının paralimpik olmasını umutla bekleyen görme engelli halterciler, Türkiye'yi temsil ederek "devlet sporcusu " unvanı almak istiyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 23-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası öncesi çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Türkiye Görme Engelliler Halter Milli Takımı'nın teknik direktörü Ersin Akyüz, bu branşın Paralimpik Oyunları'na eklenmesini umutla beklediklerini ifade etti.

Devletin kendilerine çok iyi imkanlar sağladığını dile getiren Ersin Akyüz, Türkiye'yi temsil edip dereceler elde etmek için çalışan sporcularına, okullarını bitirdiklerinde iş bulma açısından öncelik tanındığını, bu sayede kimseye bağımlı olmadan çalışmayı ve sosyalleşmeyi öğrendiklerini dile getirdi.

Sporcuların milli formayı giyerek başarılar elde ettiğini, uluslar arası organizasyonlarda yarışarak Türk bayrağını dalgalandırdığını vurgulayan Akyüz, "teşvik amaçlı ödül" konusuna değinerek, "Çok fazla ödül olmadığı için bazen bu spora sıcak bakılmayabiliyor. Yaptığımız spor paralimpik branş olduğu takdirde, sporcularımız 'devlet sporcusu' unvanı kazanıyor. Bunun yanında ödülleri oluyor. Birçok hakka sahip olunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kanat: "Beklentimiz en azından bir devlet sporcusu unvanı almak"

Halter sporunu gönüllü yaptığını söyleyen doğuştan görme engelli 42 yaşındaki Döndü Kanat, beklentilerinin yeterince karşılanmadığından yakındı.

"Teşvik ödülü" gibi yüreklendirici unsurların eksikliğinden bahseden Kanat, Türkiye'de bu branşta çok fazla iddialı kişinin olmamasını, maddi kazanç eksikliğine bağladı.

"Bizim beklentimiz en azından bir devlet sporcusu unvanı almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diyen Kanat, ülkesi için mücadeleye sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

Kanat, milli takım kamplarında odasını takım artakadaşı Meltem Tırıklı ile paylaşıyor. Kanat ve Tırıklı'ya muhabbet kuşları "Bıcırık" ve "Paşam" da eşlik ediyor.

Galip: "Bayrağımızı dalgalandırmak benim için en büyük ödül"

Milli Takımı sporcusu 50 yaşındaki Ömer Galip, bu kategoride halter sporunu ilk yapan ve ilk altın madalya kazanan sporculardan.

"Bu sporda son 8 yıl üst üste dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran sporcuyum." ifadesini kullanan Galip, halterde akademik olarak da kendisini geliştirmek istiyor.

Görme engelliler halter branşının paralimpik kategoriye dahil edilmediğini belirten Galip, "Branşın paralimpik kategoriye alınması yolunda çalışmalar var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu olduğu takdirde de kanımın son damlasına kadar tabii ki ülkemin bayrağını dalgalandıracağım. Ödül almamama rağmen severek yaptığım bir branş. Yurt dışında diğer ülke insanlarına İstiklal Marşı'mızı dinletmek, bayrağımızın önünde saygı duruşunda bulundurmak benim için en büyük ödül." diye konuştu.

Hayran: "Bu şerefin verilmesini rica ediyoruz"

Milli sporculardan Dursun Hayran'ın, halterin yanı sıra judo, atletizm, gülle atma, cirit atma, disk atma gibi branşlarda da Türkiye şampiyonlukları var.

Görme engelliler halter branşında düzenlenen ilk Türkiye Şampiyonası'nda ikincisi olan ve daha sonra kırdığı Türkiye rekorunu bir daha kimseye bırakmayan Hayran, branşın sürekli kan kaybetmesinden şikayetçi.

"Bu branşta şeref maaşı olmaması, ilginin düşük kalmasında en büyük etken." ifadesini kullanan Dursun, şu görüşlerini aktardı:

"Şeref maaşı olmayınca, ödül de çok az olunca, görme engelli bireyler hep kaçıyor. Onun için talebim birçok branşta olduğu gibi şeref maaşının bizlere de verilmesi. Biz de bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Biz de İstiklal Marşı'mızı dinletiyoruz. Şeref maaşı verilmezse, ödül ile desteklenmezse, bu branşı kaybedebiliriz. İstiklal Marşı'mızı okutup, yabancıları esas duruşa geçirmemiz için devletimizin bundan haberdar olmasını rica ediyorum."

Albinizm hastası görme engelli tek halter sporcusu

Şehmuz Çevik, albinizm (albino) hastası görme engelli tek halter sporcusu konumunda.

Milli Eğitim Bakanlığında çalışan ve Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde eğitimine devam eden Çevik, Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu son 5 yıldır kimseye bırakmayan Şehmuz Çevik, dünya rekoru kırarak şampiyonu olmayı hedefliyor. Çevik'in de beklentisi, görme engelliler halter branşının paralimpik olması ve elde ettikleri başarılar sonrası kendilerine "devlet sporcusu" unvanının verilmesi.

Görme engelli milli haltercilerin paralimpik bekleyişi
Görme engelli milli haltercilerin paralimpik bekleyişi
Görme engelli milli haltercilerin paralimpik bekleyişi
Görme engelli milli haltercilerin paralimpik bekleyişi
Görme engelli milli haltercilerin paralimpik bekleyişi

Görme Engelli, Türkiye, Halter, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görme engelli milli haltercilerin 'paralimpik' bekleyişi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görme engelli milli haltercilerin "paralimpik" bekleyişi - Son Dakika
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