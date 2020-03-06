Spor görme engelli sporcular madalya için kulaç attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor görme engelli sporcular madalya için kulaç attı - Son Dakika

Spor görme engelli sporcular madalya için kulaç attı

6 saat önce

Görme engelli sporcular madalya için kulaç attıİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu Kulüplerarası ve Bireysel Yüzme Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapıldı.

Görme engelli sporcular madalya için kulaç attı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu Kulüplerarası ve Bireysel Yüzme Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik havuzunda yapılan ve 2 gün süren müsabakalara 56 kulüpten 144'ü erkek, 78'i kadın olmak üzere 222 sporcu katıldı. Kategorilerinde birinci olan sporcular uluslararası müsabakalarda yer alacak olan milli takım kampına katılma hakkı kazandı. Yarışlar hakkında açıklama yapan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Bugün şampiyonanın son günü. Burada performansı yüksek olan sporcular uluslararası müsabakalarda mücadele etme şansı kazandı. Milli takım düzeyinde mücadele eden goalboll, futbol, judo ve atletizm branşlarında olduğu gibi yüzme branşında da takımdan başarı bekliyoruz. Spor engellilerde yaşam kalitesini arttırır. Antrenörlerimiz görme engelli kardeşlerimizin eğitim aldığı okullara gidiyorlar. Broşürler ve medya aracılığı ile engelli kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Spor görme engelli sporcular madalya için kulaç attı

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:37 Kaynak: DHA
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