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SPOR Göztepe - Antalyaspor maçının ardından

1 saat önce

Antalyaspor maçının ardındanBülent Korkmaz: Haklı galibiyet aldıkTahsin Tam: Telafi edeceğizOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 1-0 kazandıkları Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Antalyaspor maçının ardından
Bülent Korkmaz: Haklı galibiyet aldık
Tahsin Tam: Telafi edeceğiz
Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 1-0 kazandıkları Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 ile geçti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularını kutlayarak, "İlk kez oynayanları kutluyorum, takımı kutluyorum, genç ve deneyimli oyuncularımı kutluyorum. Zor bir ambiyansta müthiş taraftar desteği ile oynayan Göztepe'yi yenmek çok önemliydi. Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Savunma anlamında istediğimizi yapmaya çalıştık hücumda ise final pasları iyi yapabilirdik. İlk defa iki genç oyuncu oynattık, gençlerin iyi oynamaları beni mutlu ediyor. Tecrübelilerin gençlere sahip çıkması çok önemliydi, haklı galibiyet aldık" dedi.
TAHSİN TAM: TELAFİ EDECEĞİZ
Göztepe Antrenörü Tahsin Tam ise maça istekli başladıklarını ancak yedikleri golü telafi edemediklerini söyledi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın cezası nedeniyle basın toplantısına katılan Tam, "Kazanmak istiyorduk, iyi de hazırlandık ama golü yedikten sonra maalesef gerekli yaratıcılığı katamadık. Fiziksel olarak rakibi zorladık ama rakip sahayı iyi daralttı, fırsat vermedi. Tipik beraberlik maçıydı. İlk maçı kazanmak, seyircimize 3 puan armağan etmek istiyorduk fakat başaramadık. Çok büyütülecek bir şey yok. Üzücü ama telafi edecek performansı ortaya koyacak takımız" cümlelerini kullandı.
Bülent Korkmaz, Antalyaspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:31 Kaynak: DHA
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