Spor göztepe'de heyecan dorukta - Son Dakika

Göztepe'de heyecan dorukta

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de heyecan giderek artıyor.

Göztepeli futbolseverler ve semt sakinleri geri sayıma geçerken, caddeler, sokaklar, dükkanlar ve apartmanlar bayraklarla süslendi. Taraftarlar Mithatpaşa Caddesi'ne, 'Eve dönüyoruz' yazılı dev bayraklar astı.

Pazar günü oynanacak maç için şimdiden organizasyonlara başlayan Göztepeliler, çok güzel bir atmosfer oluşturacaklarını söyledi. Göztepe taraftarı ve semt esnafı Serhan Ergüz, çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Yıllardır stadı büyük bir özlemle beklediklerini belirten Ergüz, "Senelerce iç saha maçlarımı farklı yerlerde oynadık. Bursa'ya gittik, Sakarya'ya gittik, Manisa'ya gittik. Son 2 senedir de Bornova'da oynuyoruz. Yeni stadımızın heyecanını yaşıyoruz. Bayraklarımızı hazırladık. Kadınından erkeğine, yaşlısından çocuğuna herkes hazırlık yaptı. Yalı Grubu'ndaki arkadaşlarımız da pazar günü kortej düzenleyecek. Maç günü yürüyüş organize ettik. Koreografi şovları yapacağız, özel bir açılış olacak. Burası sadece futbol maçlarının oynandığı bir stat değil, herkesin faydalanacağı yaşam merkezi olacak" dedi.

Göztepe'nin hiçbir maçını kaçırmadıklarını belirten Rüştü Benli, "Çok heyecanlıyız, inanılmayacak kadar mutluyuz. Saatleri değil, dakikaları sayıyoruz. Çok acılar çektik, çok cefalar çektik. Bizim için hayaldi. Gerçekleştiği için çok mutluyuz. Yeni stadımız bütün Göztepe camiasına, İzmir'e uğurlu gelecek" diye konuştu. Cüneyt Çetindere ise "Sözün bittiği yerdeyiz. Çocukluğumuzun geçtiği yerlerde evimiz yoktu. Başkanımız Mehmet Sepil'e çok teşekkür ediyoruz. Heyecanlıyız, toprak sahalarda oynadık ve şimdi hayalimiz gerçek oluyor" ifadelerini kullandı.

Kadınların yeni statta daha fazla yer alacağını vurgulayan Arzu Ergüz, maçlarda küfrün ve şiddetin yer almaması gerektiğini söyledi. Arzu Ergüz, "Stadımız hepimize hayırlı olsun. Bunu açılış gibi değil bayram gibi görüyoruz. Semtte erkeklerden çok, kadınların coşkusu var. Hazırlıklarımızda hepimizin elleri değdi. Renkler bizi büyülüyor, yaşasın Göztepe. Umuyorum küfrün, hakaretin, şiddetin olmadığı maçlar izleriz. Bu semtte hep beraber eğlenceli işler yapabiliriz. Stadımızı özlemle bekliyoruz, evimize geri dönüyoruz" dedi.