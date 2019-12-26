Spor göztepe'de rehavete yer yok - Son Dakika

SPOR Göztepe'de rehavete yer yok

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Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) -

SÜPER Lig'de pazar günü devrenin son maçında lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, takıma uyarılarda bulundu. Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalar yapan genç teknik adam, "Galatasaray galibiyeti çok değerli ve önemliydi. Ancak kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Bir maç kazandık diye rahatlığı yaşamak bize kaybettirir" diye konuştu.

Sivasspor'un saygıyı hak eden bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Palut, "Sivasspor'un çıkışından bahsetmeye gerek yok, liderler. Rakibe saygı duyarak aynı zamanda kendi değerimizi de bilerek oynayacağız. İyi mücadele edeceğiz ve elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Sivasspor deplasmanına 6 eksikle gideceklerini vurgulayan İlhan Palut, "Jeremo, Gassama ve Titi cezalı. Alpaslan, Atınç ve Poko ise sakat. Fakat bizim için bir şey değişmeyecek. Çıkacağız, maçımızı oynayacağız. Ligin ilk yarısını güzel bir sonuçla bitireceğiz. Zaten geniş bir kadroya sahibiz. Bütün oyuncular maksimum potansiyeli kullanacaklar. Sivasspor, kendi sahasında taraftarıyla etkili oynayan bir takım. Geçen hafta kazandığımız Galatasaray karşılaşması çok önemliydi ve fırsattı. Bunu iyi değerlendirdik, devamını getirmeyi istiyoruz" dedi.

Devre arasında yapılacak transferl konusunda da bilgiler veren İlhan Palut, "34 kişiden oluşan çok kalabalık bir kadromuz var. Bunu mutlaka azaltacağız. Gerekli görülen yerlere çok sayıda olmayacak şekilde takviye yapılacak" cümlelerini kurdu.