SPOR Göztepe'de teknik direktör Maestro ilk idmanına çıktı - Son Dakika

SPOR Göztepe'de teknik direktör Maestro ilk idmanına çıktı
Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı. Göztepe'nin son transferi Venezuelalı Wilker Angel de takımla çalışmalara başladı. Maestro, idman öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirirken, futbolculara çalışma boyunca sık sık uyarılarda bulundu.
Kaynak: DHA
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