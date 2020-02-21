Spor göztepe'de titi galibiyete inanıyor - Son Dakika
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Spor göztepe'de titi galibiyete inanıyor

7 saat önce

SPOR Göztepe'de Titi galibiyete inanıyorTiti Gaziantep FK maçında sahadan galip ayrılacağızGöztepe'yi daha yukarılara taşımaya çalışacağızBeşiktaş maçı kariyerimde gördüğüm en güzel atmosferlerden birisiydiOnur ATIŞ İZMİR, (DHA) -Süper Lig'de yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile Gürsel Aksel...

SPOR Göztepe'de Titi galibiyete inanıyor

Titi Gaziantep FK maçında sahadan galip ayrılacağız

Göztepe'yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız

Beşiktaş maçı kariyerimde gördüğüm en güzel atmosferlerden birisiydi

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) -

Süper Lig'de yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek Göztepe'nin defans oyuncusu Titi, sahadan galibiyetle ayrılacaklarını söyledi. Gaziantep FK ile zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Brezilyalı stoper, Taraftarımızın önünde çok önemli bir maç oynayacağız. Umuyorum ki galibiyet alıp puan toplamaya devam edeceğiz dedi.

Titi, 4 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Süper Lig'in ne kadar zorlu olduğunu bildiğini belirterek, Özellikle ligin ikinci yarısının ne kadar mücadeleci, zorlu geçeceğini çok iyi biliyorum. Umuyorum ikinci yarıda iyi şekilde devam edip, topladığımız en fazla puanı toplayıp Göztepe'yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız yorumunu yaptı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk karşılaşması olan Beşiktaş maçında müthiş bir atmosfer olduğunu kaydeden Titi, Belki kariyerimde gördüğüm en güzel atmosferlerden birisiydi. Umuyoruz ki Gaziantep FK maçında da aynı şey olacak. Taraftarlarımız gelecek, bizi destekleyecek. Aynı atmosferde, aynı havada aynı mücadeleyle çok çok iyi sonuçla sahadan ayrılmayı ümit ediyoruz ifadelerini kullandı.

Spor göztepe'de titi galibiyete inanıyor

Gaziantep, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:19 Kaynak: DHA
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