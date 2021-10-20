Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 10. hafta maçında Göztepe, Cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirerek idmanı tamamladı.

(Salih Yılmazsoy/İHA)