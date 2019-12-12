Spor göztepe'den sponsorluk anlaşması - Son Dakika
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Spor göztepe'den sponsorluk anlaşması

6 saat önce

Göztepe'den sponsorluk anlaşmasıOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in 15'inci haftasında cumartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Göztepe, giyim firması Kiğılı ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Göztepe'den sponsorluk anlaşması

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in 15'inci haftasında cumartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Göztepe, giyim firması Kiğılı ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Sponsorluk anlaşması için Urla'da düzenlenen imza törenine Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, teknik direktör İlhan Palut ve futbolcular katıldı. Suerdem, Göztepe ile iş birliği içinde oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi. Firmalarının Türkiye'nin güzide kulüpleriyle sponsorluk anlaşması yaptığını ifade eden Suerdem, "Yönetim Kurulu Başkanımız Abdullah Kiğılı'nın futbola ve spora bakış açısından yola çıkarak Türkiye'de amatör kulüplerden Almanya Bundesliga takımlarına kadar iş birliği yapıyoruz. Süper Lig'de 3 kulüple sponsorluk anlaşması imzaladık, bugün Göztepe'yi de dahil ediyoruz. Çok mutluyuz ve şeref duyuyoruz. Bu anlaşma sadece sponsorlukla kalmayacak, Göztepe Store'u da geliştirmek adına katkılarda bulunacağız" dedi.

Göztepe Kulübü olarak gönülden yapılan iş birliklerini çok önemsediklerini anlatan Talat Papatya da, "Burada olmaktan son derece mutluyum. Başkanımız Mehmet Sepil ve bizler gönülden yapılan işleri çok önemsiyoruz. Başkanımızın Kulüpler Birliği başkanlığı gibi görevi var ve bu nedenle son dakika burada olamadı. Göztepe Spor Kulübü, İzmir'in en büyük sivil toplum kuruluşudur. Biz sadece futbola değil tüm amatör branşlara yatırım yapıyoruz. Bu konuda Türkiye'nin ilk 3 kulübü arasına gireriz. Abdullah Kiğılı benim için çok değerli. Kendisi futbol ve spor camiasında sevilen, sayılan ve yaptığı işlerle takdir gören biri. Kendisinin Fenerbahçe'de yaptığı işleri hayranlıkla izleyen biriyim. Ümit ediyorum o sinerji, o başarı bize de yansır. Birlikte çok güzel işler yaparız. Mağazalarımızda da bilgi birikiminden faydalanabiliriz. Anlaşmamız her iki tarafa için hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Spor göztepe'den sponsorluk anlaşması

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:14 Kaynak: DHA
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