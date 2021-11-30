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SPOR Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

SPOR Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından

30.11.2021 10:56

SPOR Göztepe-Fenerbahçe maçının ardındanMaestro: Her maçı final olarak göreceğizPereira: İki takım da kazanmak için oynadı"Liderle aramızda puan farkı var ama oynanacak da çok maç var""İrfan Can tepki gösterdiyse normal"Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında...

SPOR Göztepe- Fenerbahçe maçının ardından

Maestro: Her maçı final olarak göreceğiz

Pereira: İki takım da kazanmak için oynadı

"Liderle aramızda puan farkı var ama oynanacak da çok maç var"

"İrfan Can tepki gösterdiyse normal"

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, galibiyeti kaçırdıklarını dile getirerek, "Oyunun her fazında biz daha iyiydik. Taktiksel olarak da fiziksel olarak da daha iyiydik. Türkiye'nin en büyük takımına karşı daha iyi bir takım bizmişiz gibi bir oyun sergiledik. Ancak sonuçtan memnun değiliz. Galip gelmesi gereken taraf bizdik. Her maç bu seviyede performans göstermek ne kadar kolay olur bilmiyorum. Herkesin işini iyi yaptığı bir yerde çözümü bulmak daha kolay. İşimizi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Yönetimle konuşmalarımız oluyor. Yarın tekrar çalışmaya başlayacağız. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Her maçı final olarak göreceğiz" dedi.

PEREIRA: İKİ TAKIM DA KAZANMAK İÇİN OYNADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Perreira ise devreye geride girmelerinin adil bir sonuç olmadığını belirterek "İlk yarı istediğimiz boşlukları bulduk ancak kalemizde golü gördük. Bu ilk yarı için adil bir sonuç değildi. İkinci yarıda pozisyonlar bulduk ve beraberliği yakaladık. İkinci yarının sonuna doğru oyun her iki takım için de kumara döndü. İki takım da kontrolü kaybetti ve oyun çok durdu. İki takım da kazanmak için oynadı. Oyuncularım bugün savaştılar, koştular ve maçı da istediler. Performanslarından memnunum" diye konuştu.

"LİDERLE ARAMIZDA PUAN FARKI VAR AMA OYNANACAK DA ÇOK MAÇ VAR"

Trabzonspor'la arasındaki puan farkını da değerlendiren Perreira, "Haftada bir maç oynasak işler daha kolay olabilir. Geçen hafta Galatasaray maçının ardından Avrupa maçı oynadık. Hemen toplanıp bu maça hazırlandık. Haftada bir maç oynuyor olsak her şey daha kolay olabilirdi. Liderle aramızda puan farkı var ama oynanacak da çok maç var" şeklinde konuştu.

"İRFAN CAN TEPKİ GÖSTERDİYSE NORMAL"

Oyundan aldığı İrfancan'ın tepki gösterip göstermediği hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Perreira, "Tepkiyi görmedim. Gösterdiyse de gayet normal. Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez. Ancak kimin girip çıkacağını belirlemek de benim görevim" ifadelerini kullandı.

SPOR Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından
SPOR Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından
SPOR Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından
SPOR Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Göztepe, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika


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