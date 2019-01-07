Spor Göztepe İlk Kez Basına Açık Çalıştı
1 saat önce
Spor Göztepe ilk kez basına açık çalıştıÇalışmanın neşesi BetoGassama ve Castro takımdan ayrı çalıştıOlgucan KALKAN ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam ediyor.
Spor Göztepe ilk kez basına açık çalıştı
Çalışmanın neşesi Beto
Gassama ve Castro takımdan ayrı çalıştı
Olgucan KALKAN ANTALYA (DHA
) - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya
'nın Belek
beldesinde devam ediyor.
Göztepe, Antalya kampında ilk kez basına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Takım toplantısıyla başlayan antrenmanda oyuncular 5'e 2 çalışması yaptı. Daha sonrasında 4 gruba ayrılan oyuncular değişmeli olarak pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde top kapma çalışmaları gerçekleştirilirken, Gassama ve Castro ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
Öte yandan çalışmanın bir bölümünde genç kalecilerle iddiaya giren deneyimli file bekçisi Beto, sıfırdan gol atmaya çalıştı. Üst üste şansını deneyen Portekizli kaleci topu ağlara gönderemeyerek iddiayı kaybetti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:02 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Kudret Oben Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı
Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor
Maçta Dili Boğazına Kaçan ve Hastaneye Kaldırılan Muammer Yıldırım, Taburcu Edildi
Daçka-Türk Telekom Maçında Ev Sahibi Ekibin Nijeryalı Oyuncusu Michael Eric, Metin Türen'e Kafa Attı