Spor göztepeli andre castro: yeni stadımız mükemmel oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor göztepeli andre castro: yeni stadımız mükemmel oldu - Son Dakika

Spor göztepeli andre castro: yeni stadımız mükemmel oldu

6 saat önce

DHA SPOR Göztepeli Andre Castro: Yeni stadımız mükemmel olduOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig'de pazartesi günü Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak Göztepe'de orta saha oyuncusu Andre Castro, yeni stadın mükemmel bir atmosfer oluşturduğunu söyledi.

DHA SPOR Göztepeli Andre Castro: Yeni stadımız mükemmel oldu

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig'de pazartesi günü Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak Göztepe'de orta saha oyuncusu Andre Castro, yeni stadın mükemmel bir atmosfer oluşturduğunu söyledi. Gürsel Aksel Stadı'na övgüler yağdıran deneyimli oyuncu, "Bornova Stadı'nda harika olan atmosferimiz yeni stadımızla birlikte mükemmel oldu. Statta olan herkes enerjiyi ve atmosferi hissetti. Beşiktaş karşılaşması da bitmesi gereken sonuçla bitti, hak ettiğimiz sonuçla bitti" diye konuştu.

Artık Denizlispor karşılaşmasına odaklanacaklarını ifade eden Castro, "Biz her zaman önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi Denizlispor'un karşısına çıkacağız. Bu maç da en Beşiktaş müsabakası kadar değerli. En iyi şekilde konsantre olacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Denizli deplasmanında galibiyetle döneceğimize inancımız tam" yorumunu yaptı. Castro sezon başında yedek kaldığını ardından performansını yukarıya çektiğini belirterek şu cümleleri kurdu: "Sezon başında takımın içinde bulunduğu durumla ilgili yedek kaldım. Ancak yedek kalmam benim durumumla ilgili değildi. Ancak ben en iyi şekilde çalıştım, sürekli devam ettim. Şu anda ise performansımla ve attığım gollerle en iyi şekilde Göztepe'ye katkı veriyorum. Takımıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. İyi bir performans sergiliyorum. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Denizlispor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de stoper Reis ve sol kanat Tripic sakatlıklarından dolayı çalışmada yer almadı.

Spor göztepeli andre castro: yeni stadımız mükemmel oldu

Denizlispor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'dan son gün transfer bombası: Alpaslan Öztürk
Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:53:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor göztepeli andre castro: yeni stadımız mükemmel oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]