Spor göztepeli soner aydoğdu başarımın sırrı takım oyunu - Son Dakika

Göztepeli Soner Aydoğdu: Başarımın sırrı takım oyunu

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'ye bu sezonun ilk yarısında Medipol Başakşehir'den transfer olup 3 gol, 5 asistle ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına giren Soner Aydoğdu, başarılı performansının altında takım oyununun olduğunu dile getirdi.

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 17 maçta da ilk 11'de görev alarak istikrarlı bir görüntü çizen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sezonun ikinci yarısında oynadığımız 3 maçta topladığımız 7 puan fena değil. İyi çalışıyoruz, iyi oynuyoruz ve iyi gidiyoruz. Oynadıkça formumu yakalıyorum. Skora katkı sağlamak beni mutlu ediyor. Sadece ben değil takım olarak iyi oynuyoruz. Aldığımız skorlarda tüm takım arkadaşlarımın faydası var" dedi.

Kötü hava koşulları nedeniyle İzmir'e gelemeyen Çaykur Rizespor'la ligde oynamaları gereken maçın ertelenmesi üzerine deplasmanda yapacakları İttifak Holding Konyaspor müsabakasına hazırlandıklarını hatırlatan Soner, "Bu haftayı boş geçtik. Bizim için milli takım arası gibi oldu. Ligde iyi bir süreç geçiriyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Konyaspor hoca değişikliğine gitti, reaksiyon ve direniş göstereceklerdir. Biz sahaya çıkıp en iyi oyunu, kendi futbolumuzu oynayıp evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Göz-Göz'de sol uyluk ön bölgede kas yaralanması tespit edilen Poko'nun bu hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Beto da Rize maçı ertelenince sarı kart cezasını Konyaspor önünde çekecek.