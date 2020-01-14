Spor göztepeli titi taraftarlarımızın verdiği destekle göztepe'yi hak ettiği yere getireceğiz - Son Dakika

SPOR Göztepeli Titi Taraftarlarımızın verdiği destekle Göztepe'yi hak ettiği yere getireceğiz

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Göztepe, Adebayor ile prensipte anlaştı

Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum

Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler