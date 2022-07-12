SPOR Günay Güvenç: Hedefimiz geçen seneden daha iyi olmak

Günay Güvenç: Hedefimiz geçen seneden daha iyi olmak

"Yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz"

"Önemli oyuncular gitti ama önemli oyuncular da geldi"

Olgucan KALKAN - Ata SELÇUK/ İSTANBUL, (DHA) - Gaziantep FK'nın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, "Hedefimiz ilk önce geçen seneden daha iyi olmak. Ben burada hedef belirlemek istemiyorum. Bir iki hafta için takım aşağı yukarı oturduktan sonra hedefi hocamız, başkanımız belirler. Ondan sonra takıma söylerler. Çünkü hedef olmadan yola çıkılmaz" dedi.

Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Günay Güvenç, "İnşallah futbol adına güzel imza atacağımız bir yıl olur. Yeni başkanımızla beraber önceden de belirtmiştim. Kendisi yeni başkan seçildi. İlk senesinde kulüp, oyuncular, taraftarlar olarak ona da yardımcı olmamız lazım. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Bütün takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

"YOĞUN BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ"

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Güvenç, "Yorucu ama bir o kadar da güzel. İlk etabı bitirdikten sonra iki gün bayram izni olur. Sonra ikinci etaba geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OYUNCULAR GİTTİ AMA ÖNEMLİ OYUNCULAR DA GELDİ"

Takımdan önemli isimlerin ayrıldığını ancak yerlerine de önemli isimlerin geldiğini belirten tecrübeli file bekçisi, "Evet, oyuncular ayrıldı. Futbolda ayrılıklar sevdaya dahil diyelim. Önemli oyuncularımız ayrıldı ama önemli oyuncular da kadroya kattık. İki tane genç yetenekli futbolcumuz Arda ve Ömürcan geldi Gençlerbirliği'nden. Figueiredo kiralıktı bizde kaldı, çok önemli oyuncu bizim için. Arnavutluk'tan, Kosova'dan bir genç oyuncu da geldi. İyi bir takım kuracağımızı düşünüyorum. Hocamız, teknik yönetimimiz çok sıkı çalışıyor bununla ilgili. İnşallah seneye istediğimiz hedeflere ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ OLMAK"

Öncelikli hedeflerinin geçen senenin üstüne çıkmak olduğunu ifade eden Güvenç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hedefimiz ilk önce geçen seneden daha iyi olmak ama hedefi ben bir futbolcu olarak daha belirleyemedim. Çünkü transferler daha gelmedi. Bunu ilk başta hocamız ve yönetim kurulumuz bize iletecek. Sonra biz de bunu sizlerle paylaşacağız. Ben burada hedef belirlemek istemiyorum. Bir iki hafta için takım aşağı yukarı oturduktan sonra hedefi hocamız, başkanımız belirler. Ondan sonra takıma söylerler. Çünkü hedef olmadan yola çıkılmaz. Bu çok önemli bir şey. Hedefin olacak. Hedef şampiyonluk olabilir, ilk 5 olabilir. Küme düşmemek bile bir hedef bence ama hedef olması lazım. Onu yönetim kurulumuz, hocamız değerlendirir. Biz önce kendimizi hazır duruma getirmek istiyoruz. Bu sezon daha iyi olmak istiyoruz. Takımımız çok özverili çalışıyor. Benim için önemli olan o. Diğerlerine bizi yönetenler karar versin."