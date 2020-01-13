Spor güray vural takımın fenerbahçe karşısında taraftara ihtiyacı var - Son Dakika

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Spor güray vural takımın fenerbahçe karşısında taraftara ihtiyacı var
6 saat önce
SPOR Güray Vural Takımın Fenerbahçe karşısında taraftara ihtiyacı var. Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:25 Kaynak: DHA
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