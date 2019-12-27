Spor güreş federasyonu başkanı musa aydın 2019 yılında avrupa'ya istiklal marşımızı okuttuk - Son Dakika

SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın 2019 yılında Avrupa 'ya İstiklal Marşımızı okuttuk

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NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi

Otobüs taşımacılığında yeni dönem! Muavin ve ikram kalkıyor, biletler numarasız satılacak

Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak