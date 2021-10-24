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Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı - Son Dakika

Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı

24.10.2021 18:00

- La Liga'nın bu sezonki ilk El Clasico heyecanını Samuel Eto'o ve Guti Hernandez, İstanbul'da yaşadı.

- La Liga'nın bu sezonki ilk El Clasico heyecanını Samuel Eto'o ve Guti Hernandez, İstanbul'da yaşadı.

İspanya La Liga'nın eski yıldızları Guti Hernandez ve Samuel Eto'o' Türk futbolseverlerle bir araya gelerek Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan El Clasico heyecanını birlikte yaşadı.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti, İstanbul'da olduğu için çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Samuel Eto'o ise uzun bir aradan sonra Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Barcelona'dan bir teklif gelmesi durumunda ne cevap vereceğiyle ilgili bir soru üzerine Guti, kendisinin Real Madrid taraftarı olduğunu ve bu nedenle kabul etmeyeceğini ifade etti. Guti, en unutamadığı El Clasico'nun Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-0 yendikleri maç olduğunu belirtti.

Barcelona'nın eski yıldızlarından Samuel Eto'o ise birlikte oynadığı en iyi oyuncunun Messi olduğunu söyledi. Guti ve Eto'o pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ise kazanan tarafın siyah-beyazlı ekip olacağını vurguladılar.

(İHA)

Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı
Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı
Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı
Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı
Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı
Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı
Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı
Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı
Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı

Guti Hernández, El Clasico, Samuel Eto, La Liga, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı - Son Dakika


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