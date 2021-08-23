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Spor Güvenliği Şube Müdürü Karaöz'den, Adanaspor-Gençlerbirliği maçına ilişkin açıklama - Son Dakika

Spor Güvenliği Şube Müdürü Karaöz'den, Adanaspor-Gençlerbirliği maçına ilişkin açıklama

23.08.2021 18:28
Spor Güvenliği Şube Müdürü Karaöz'den, Adanaspor-Gençlerbirliği maçına ilişkin açıklama, System.String[]

Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürü Umut Karaöz, TFF 1. Lig'in 2. haftasında yapılan Adanaspor-Gençlerbirliği maçına bazı taraftarların alınmadığı iddiasıyla ilgili, "TFF'nin yayımladığı talimatnamede HES kodları, 12 yaş altı çocukların maça girememesi, 12-19 yaşındakilerin 48...

Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürü Umut Karaöz, TFF 1. Lig'in 2. haftasında yapılan Adanaspor- Gençlerbirliği maçına bazı taraftarların alınmadığı iddiasıyla ilgili, "TFF'nin yayımladığı talimatnamede HES kodları, 12 yaş altı çocukların maça girememesi, 12-19 yaşındakilerin 48 saat önce HES kodlarının alınma zorunluluğu ve aşı olmayanların maça alınmasının yasak olduğundan dolayı Passolig'de birtakım sıkıntılarımız oldu. Bundan dolayı taraftarlar içeri alınmadı, çünkü zaten girmeleri yasaktı." dedi.

Karaöz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kente gelen tüm takımları misafir olarak gördüklerini söyledi.

Takımların tüm güvenliklerinin kendilerine ait olduğunu belirten Karaöz, "Maç öncesinde şube olarak sosyal medya üzerinden arkadaşlarımız takip yapıyor. Herhangi bir tehdit, hakaret, provokasyona karşı önlemimizi alıyoruz. 6222 Sayılı Kanuna uygun olarak işlemlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Karaöz, TFF 1. Lig'in 2. haftasında Yeni Adana Stadı'nda yapılan Adanaspor-Gençlerbirliği maçına bazı taraftarların alınmadığı iddiasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Maçtan önce taraftarlarımız geliyor. Biz her zaman taraftarımıza karşı kibar, nazik ve yapıcı olduk. Kimsenin gerilmesine, beklemesine izin vermedik. Hiçbir taraftar grubunun dışarıda beklemesi işimize gelmez. Ne kadar çok beklerlerse ortalık o kadar gerilir ve bunu bildiğimiz için en erken sürede içeri girişleri sağlıyoruz. Bundan yana bir sıkıntı yok çünkü kapı, gişe ve koridor arama noktalarının sayısının fazla olması taraftarımızın iyiliği, beklememesi için. Son günlerde, 'polis taraftarları bekletiyor, içeri almıyor diye' haberler çıkıyor. Bunların hepsi asılsız çünkü TFF'nin yayımladığı talimatnamede HES kodları, 12 yaş altı çocukların maça girememesi, 12-19 yaşındakilerin 48 saat önce HES kodlarının alınma zorunluluğu ve aşı olmayanların maça alınmasının yasak olduğundan dolayı Passolig'de birtakım sıkıntılarımız oldu. Bundan dolayı taraftarlar içeri alınmadı çünkü zaten girmeleri yasaktı. Hiçbir şekilde Emniyet Teşkilatı olarak kimseyi reddetmedik, görevimizi yaptık. 6222 Sayılı Kanunu şube olarak uyguluyoruz, herkese karşı uyguluyoruz. A takımı B takımı diye ayırt etmiyoruz. A takımı B takımı seyircisine de ayrım yapmadık. Meslek etiğimizde şu vardır; adalet, tarafsızlık, dürüstlük ve liyakat."

Adanaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Maça gelen taraftarlarımıza sanki bir spor müsabakasına gelen bir topluluk değil de eyleme gelen bir topluluğa yapılan muameleye benzer davranış sergilenmiştir. En acısı, pandemi dönemi tüm Türk kamuoyunun bildiği üzere şehirde bulunan iki kulüpten biri olan Adana Demirspor Kulübü'ne sistematik müsamaha, Adanaspor Kulübü'ne ise sistematik yıldırma politikası uygulanmaktadır." denilmişti.

Adana Demirspor'un yazılı açıklamasında, "Fenerbahçe maçında TFF'nin belirlediği kriterlere uymadıkları gerekçesiyle yaklaşık 2 bin 300 taraftarımız stadyuma giriş yapamamış, 3 bin seyircimiz de stadyuma gelmemiştir. Buna rağmen emniyet güçleri ve Adana Demirspor'u töhmet altında bırakan açıklamayı kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Adanaspor, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Spor Güvenliği Şube Müdürü Karaöz'den, Adanaspor-Gençlerbirliği maçına ilişkin açıklama - Son Dakika


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