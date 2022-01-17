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SPOR GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

SPOR GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından

17.01.2022 11:05

Kasımpaşa maçının ardındanHakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - Spor Toto Süper Ligin 21'inci haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Hakan Keleş ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül mücadeleyi değerlendirdi.

Kasımpaşa maçının ardından

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - Spor Toto Süper Ligin 21'inci haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Hakan Keleş ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül mücadeleyi değerlendirdi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geçtiğimiz hafta kazandıkları Galatasaray maçından sonra Kasımpaşa'yı yenmek istediklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi. Kasımpaşa'yı yenerek rakipleriyle aralarındaki puan farkını açmak için sahaya çıktıklarını belirten Keleş, 'Erken gelen gol, sonrasında bir kırmızı kart. Yaklaşık 60 dakikadan fazla 10 kişi oynadık. Ona rağmen oyuncularım iyi mücadele ettiler, genel olarak iyi bir takıma karşı oynadık zaten. 3 gün sonra bir maçımız var, şimdi ona hazırlanacağız. Eksiklerimiz biraz bizi etkiledi. İstediğimiz bir maçı kaybettik, üzgünüz. Şimdi Trabzon maçına hazırlanacağız' dedi.

"BİR AN ÖNCE TAKVİYELERİMİZİ YAPMAMIZ GEREK"

Kadrolarında yeterli derinlik olmadığını kaydeden Keleş, 'Kadro derinliğimiz yok, takviyeler yapacağız. Bunu bir an önce yapmamız gerek. Milli takımda ve sakat olan oyuncularımız var. Oyuna müdahalelerde sorun yaşıyoruz, sonradan giren oyunculardan da çok fazla verim alamıyoruz. Kadro derinliğinden dolayı bu sorunu yaşıyoruz. İç sahada baskın bir oyunumuz vardı. İyi başlayamadık maça rakibimiz biraz daha bizden iyi başladı ama söylediğim gibi orta saha oyuncularımızın olmayışı bizi sıkıntıya soktu. Shapi'nin geçen hafta antrenman eksikliği vardı, o yüzden onun da olmayışı oyunumuzu etkiledi. Buna rağmen yakaladığımız pozisyonlar var ama değerlendiremedik. Ama dediğim gibi bugün rakibin daha iyi olması, bizim de kötü olmamız önemli oldu. Kazanmak istiyorduk, kazanamadık' şeklinde konuştu.

Keleş, Pelupessy'in kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de 'Talihsiz bir pozisyon, öyle kasıtlı gireceğini sanmıyorum ama zeminden dolayı kaygan olmasından dolayı talihsiz bir pozisyon' ifadesinde bulundu.

ÜMİT ŞENGÜL: İKİNCİ YARI ÇOK FARKLI BİR KASIMPAŞA OLACAĞINA İNANIYORUZ

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül de, Giresun deplasmanının kazanmaları gereken bir deplasman olduğunu, buna göre de hazırlandıklarını ifade ederek, 'Biz de sıkıntılı günler geçiriyoruz puansal anlamda. Ama yükselen bir form grafiğimiz var. Özellikle ikinci yarıya çok güzel bir başlangıçla bu galibiyet takımın motivasyonunu daha üste çıkaracak. İnşallah perşembe günü Galatasaray ile oynayacağımız maça iyi hazırlanıp onu da kazanmaya çalışacağız. Her maç önemli, her maçtan puanlar almamız gerekiyor. Bunu başaracak kadromuz var. İlk yarı performans olarak fazla bir şey yapamayan oyuncuları da kazanmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz noktalara transfer yapacağız. Ama öncelik ilk devredeki düşük performanslı oyuncuları kazanmaya çalışıyoruz. Onlar da buna olumlu cevap veriyorlar, her geçen gün üzerine koyuyorlar. İkinci yarı çok farklı bir Kasımpaşa olacağına inanıyoruz' diye konuştu.

Maça kazanma parolasıyla çıktıklarını da belirten Şengül, 'Biz rakibi iyi analiz ettik, artılarını eksilerini tarttık. Ona göre strateji belirledik. Golü de erken bulunca iş tamamen lehimize döndü. İkinci golü de bulup rahatladık tabii ki. Giresunspor'da geçen sene, emeğimiz var. Bayağı uğraşlar sonucu tekrar lige çıkardık Giresun'u. İnşallah onlar da ligde kalırlar. Ama bizim önceliğimiz tabii ki Kasımpaşa kulübü. O yüzden biz içeride de dışarıda da tüm maçları kazanmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

SPOR GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından
SPOR GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından
SPOR GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından

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Giresunspor, Kasımpaşa, Giresun, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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