Son Dakika Haberleri: Spor Hakan Keleş Galip Gelecek Güçteyiz

Spor Hakan Keleş Galip Gelecek Güçteyiz

1 saat önce

Spor Hakan Keleş Galip gelecek güçteyizİrfan ÖZŞEKERSİVAS, (DHA)-DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kendi sahalarında oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili, Galip gelecek güçteyiz.

Spor Hakan Keleş Galip gelecek güçteyiz

İrfan ÖZŞEKERSİVAS, (DHA)-

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kendi sahalarında oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili, Galip gelecek güçteyiz. Yendiğimiz zaman her şeyin unutulacağını tekrar önümüze bakacağımızı, hedefimizi tekrar kovalayacağımızı düşünüyorum dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 8 Mart Cuma günü kendi evinde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, koordinasyon ve ısınma hareketleri ile devam etti. İki grup halinde top kapma çalışma yapan futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Kone ve Muhammet Demir katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, son oynadıkları Bursaspor maçında kötü bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, Uzatmalarda gol yedik. Bizim için tabiki kötü oldu. Fakat biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz. Buraya kolay gelmedik iyi galibiyetlerle, iyi sonuçlar alarak geldik. Biz güçlü bir takımız, güçlü bir camiayız dedi.

Yeni Malatyaspor maçına hazırlandıklarını belirten Keleş, Önümüzde şimdi Malatya maçı var, ona hazırlanıyoruz. Galip gelecek güçteyiz. Yendiğimiz zaman her şeyin unutulacağını tekrar önümüze bakacağımızı, hedefimizi tekrar kovalayacağımızı düşünüyorum. Kone ve Muhammet olmak üzere forvette 2 sakatımız var. Hugo'yu da katarsak şuan forvetimiz yok. Ama içeriden bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bakalım bir şekilde üstesinden geleceğiz. Kone'yi yetiştirmeye çalışıyoruz, zor ama bakacağız diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:49 Kaynak: DHA

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