Spor hakeme yumruk atan futbolcuya 13 maç ceza - Son Dakika

SPOR Hakeme yumruk atan futbolcuya 13 maç ceza

Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya),(DHA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde oynanan amatör küme karşılaşmasında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme yumruk atan Yıldaray Kenet'e 13 maç ceza verildi.

Geçtiğimiz haftasonu Erenler'deki 1'inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşılaştı. Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçta TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, karşı takımdan Murat Kaba'ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci, Yıldıray Kenet'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart gören Yıldıray Kenet, hakem Bilal İnci kırmızı kartına not alırken üzerine gelerek yumruk attı. Saldırı sonrası maç tatil oldu. İl Disiplin Kurulu tarafından hakeme yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'e 13 maç ceza verilirken, iptal olan maç ile ilgili olarak Geyvespor'un hükmen galibiyetine karar verildi.