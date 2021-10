SPOR Halil İbrahim Kastan, Güreş Federasyonu başkan adaylığını mahkemeye taşıyor - Son Dakika

Halil İbrahim Kastan, Güreş Federasyonu başkan adaylığını mahkemeye taşıyor

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu'na adaylığını açıklayan ancak yüzde 15 delege imzasını toplayamayan Halil İbrahim Kastan, Danıştay kararlarını işaret ederek süreci mahkemeye taşıyacağını ifade etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Halil İbrahim Kastan, 'Güreş Federasyonu'na başkan adaylığına iyi bir şekilde hazırlandık. Ancak daha önceki Danıştay ve mahkeme kararlarına rağmen genel müdürlüğün yaptığı hukuksuz uygulamalar neticesinde son başvuru tarihinde tüm evraklarımız hazır olmasına rağmen kanuna aykırı olmamak adına yüzde 15 delege imzasını toplamadık ve ücretini yatırmadık. Sayılarla ve Danıştay kararlarıyla sizleri boğmak istemiyorum. Danıştay kararına uygun bir şekilde kendimizi hazırlayıp Güreş Federasyonu başkan adaylığına soyunduk. Anadolu'yu karış karış gezdik. Bütün illerde bütün delegelere dokunduk, gönüllerine hitap ettik. Her gittiğimiz yerde kitapçığımızla kendimizi, projelerimizi anlattık. Ancak kanunun bize verdiği yetkiden yararlanmak üzere hiçbir arkadaşımızdan delegeden imza talep etmedik. Biz her gittiğimiz yerden oylarına gönüllerine talip olmak için yola çıktık. Bu konuda kendimizi oldukça başarılı görüyoruz. Her gittiğimiz yerde her üst düzeyde ilgi alaka gördük. Ancak başvuruda adaylığımız kabul edilmedi. Oysa ben hala adayım başvurumu yaptım. Bu konuda gerekli mahkemelere başvurup, süreci mahkeme kanallarıyla haksızlığın, hukuksuzluğun düzeltilmesi için ne hakkımız varsa sonuna kadar kullanmayı deneyeceğiz kullanacağız. Ben adayım. Biz ata sporumuz güreşi layık olduğu yere gelmesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız' dedi.