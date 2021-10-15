Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'da zirve hedefliyor - Son Dakika

MUSA SAMUR - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, bu sezon CEV Challange Kupası'nda şampiyonluk hedefleri olduğunu kaydetti.

Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halkbank'ın aktif durumdaki erkek takımları içinde en çok Türkiye şampiyonluğu bulunan kulüp olduğunu söyledi.

Bu şampiyonlukların dördünde kadronun bir parçası olduğunu ifade eden Atik, takımının 4 Süper Kupa, 4 Türkiye Kupası, 1 CEV Kupası, 2 Balkan Kupası şampiyonluğu, bir de Şampiyonlar Ligi ikinciliği bulunduğunu hatırlattı.

Halkbank'ın kupa ve şampiyonluklara alışık olduğunu dile getiren Atik, şöyle devam etti:

"Salgın süreci hala devam ediyor. Nasıl günler bizi bekliyor çok öngöremiyoruz. Kısa vadeli planlamalar yapmanın daha doğru olacağını düşündüğümüz bir sezonu oynayacağız. Geçen sezona kıyasla daha dengeli bir lig, özellikle 10 takımın güç olarak birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Çekişmeli, rekabetin yüksek olduğu, özellikle Anadolu'da seyirciyle daha stresli, daha çekişmeli maçlar oynayacağımız bir sezon olmasını öngörüyorum. Takımdan son derece memnunum. Kadronun kurulmasında kulüp yönetimimiz fikirlerimize çok önem veriyor. Elimizdeki bütçeyle oluşturabileceğimiz en iyi kadroyu yapmaya çalışıyoruz. Bu seneki takımımız tecrübelilerle gençlerin karmasından oluşuyor. Yabancı oyuncularımızın tamamı daha önce de Türkiye'de oynamış, ligi iyi tanıyan ve hangi aşamada ne tür zorluklar yaşanabileceğini iyi bilen isimler."

"Avrupa'daki başarımız geçen sene biraz gölgede kaldı"

Taner Atik, sezon öncesi oynadıkları 2021 Erkekler Balkan Kupası'nda üst üste ikinci kez şampiyon olduklarını vurgulayarak, "Balkan Kupası'nda zirvede olmayı sevdik ama biz asıl Avrupa'da zirvede olmayı çok istiyoruz. Bu sene Avrupa'da CEV Challange Kupası'nı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Kolay değil, çok iyi ve bütçeli takımlar var. Avrupa kültürüyle oynayan takımlar bulunuyor. Biz de çok iyi takım ve kulübüz. Kesinlikle CEV Challange Kupası'nda çok iyi sonuç elde etmeyi istiyorum." diye konuştu.

Avrupa'da karşılaşacakları rakiplerle ilgili analiz yaptıklarını aktaran Atik, "Portekiz ile Yunanistan takımları çok iyi ve yatırım yapan ekipler. Onlar da kupayı kazanmak istiyor. Geçen sene çok zorlu bir mücadele ortaya koymuştuk. Avrupa'daki başarımız geçen sene biraz gölgede kaldı. Geçen sene CEV Challange Kupası'nda sadece bir takıma yenildik. O takım da şampiyon oldu. Yarı finalde elenmiştik ve Avrupa'yı üçüncü sırada bitirdik. Bu sene çıtayı biraz daha yukarıya çıkarıp, özellikle Yunan takımlarını geçip, kesinlikle kupayı almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Erkek voleybolunda şampiyon olmak gerçekten zor"

Yaklaşık 25 yıl önce ligden çekilen Eczacıbaşı'nın 12 kezle en fazla şampiyon olan takım konumunda olduğunu anımsatan Atik, şunları kaydetti:

"Bizim ligde 9 şampiyonluğumuz var. Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluk rekorunu kırmamız için 4 şampiyonluk daha elde etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki sezonlarda da şampiyonluk yaşayıp, bu rekoru kırmak isteriz. Türkiye'de erkek takımlarında şampiyon olmak ile kadın takımlarında şampiyon olmak arasında biraz fark var. Kadınlarda 3-4 takım diğerlerinin çok üzerinde, dünya standartlarında. Erkeklerde 10 takım birbirine çok denk. Bu 10 takımın 8'i şampiyonluğa aday. Erkek voleybolunda şampiyon olmak gerçekten zor. Ancak zor olduğu kadar da zevkli. Biz bunu daha önce çok yaşadık."

Motosikletle stres atıyor

Taner Atik, 2 yıl önce motosiklete binmeye başladığını ve stresini bu şekilde attığını kaydetti.

Daha öncesinde motor kullanmaya ilgi duymadığını anlatan Atik, "Bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım ve çok sevdim. Motor kullandığın zaman başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Bu da insanı rahatlatıyor. Hem stresli hem de mutlu olduğum günlerde 10-15 dakika tur yapmak, boş günlerde Ankara'nın ilçelerine gitmek gerçekten çok iyi geliyor ve rahatlatıyor." diyerek sözlerini tamamladı.