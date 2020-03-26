SPOR Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor SPOR Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı - Son Dakika Spor

SPOR Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı

6 saat önce

SPOR Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajıFaik Samed Güneş İyi beslenin, iyi dinleninDmitrii Bahov Dışarı çıkmayınMilli dartçılar Evde kal, aktif kalANKARA - Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Faik Samed Güneş, Dmitrii Bahov ve milli dartçılar İsmail Demir, Ahmet...

SPOR Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı, System.String[]

SPOR Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı

Faik Samed Güneş İyi beslenin, iyi dinlenin

Dmitrii Bahov Dışarı çıkmayın

Milli dartçılar Evde kal, aktif kal

ANKARA - Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Faik Samed Güneş, Dmitrii Bahov ve milli dartçılar İsmail Demir, Ahmet Kaya Çivici, Eren Cengiz, İrem Şenal, Meral Uğurlu, Merve Eden, Yusuf Can Koru ve Muhammed Nuri Soylu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Faik Samed Güneş, uyarıları dikkate almak gerektiğini belirterek, 'Dünyayı etkisi altına alan virüs için bazı tedbirler almamız gerekiyor. Acil durumlar dışında lütfen evden çıkmayın. El sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için sürekli elimizi sabunlu suyla ovalayarak yıkamamız gerekiyor. İyi beslenin iyi dinlenin. Kendinize ve sevdiklerinize çok dikkat edin' dedi.

DMİTRİİ BAHOV DIŞARI ÇIKMAYIN

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Moldovalı smaçörü Dmitrii Bahov, Tüm dünya zorlu bir durumdan geçiyor diyerek, 'Kendinizi ve ailenizi koruyun. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın. Eğer dışarı çıkarsanız insanlarla mesafeyi koruyun. Ellerimizi daha fazla yıkayalım. Umarım herkes sağlıklı olur' diye konuştu.

MİLLİ DARTÇILAR EVDE KAL, AKTİF KAL

Milli dartçılar İsmail Demir, Ahmet Kaya Çivici, Eren Cengiz, İrem Şenal, Meral Uğurlu, Merve Eden, Yusuf Can Koru ve Muhammed Nuri Soylu, antrenmanlarına evde devam ederek herkese Evde kal, aktif kal çağrısında bulundu.


İsmail Demir, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:33 Kaynak: DHA

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