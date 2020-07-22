SPOR Haluk Ulusoy'un annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

SPOR Haluk Ulusoy'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
OLGUCAN KALKAN İSTANBUL,(DHA)-
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, son yolculuğuna uğurlandı.
Levent Afet Yolal Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulusoy'un cenazesi Ulus Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Ulusoy ailesinin yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, iş adamı Ali Ağaoğlu, Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ve sevenleri katıldı.