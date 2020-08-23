SPOR Hamza Hamzaoğlu Biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek zorunda kalıyoruz - Son Dakika

SPOR Hamza Hamzaoğlu Biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek zorunda kalıyoruz

SPOR Hamza Hamzaoğlu Biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek zorunda kalıyoruzMurat KÜÇÜK BOLU (DHA) - Bolu'da yeni sezona hazırlanan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, TFF'nin aldığı harcama kısıtlaması kararıyla ilgili, Biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek...

SPOR Hamza Hamzaoğlu Biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek zorunda kalıyoruz

Murat KÜÇÜK BOLU (DHA) - Bolu'da yeni sezona hazırlanan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, TFF'nin aldığı harcama kısıtlaması kararıyla ilgili, Biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek zorunda kalıyoruz. Sanki kendi aklımız yokmuş gibi. Kendi düşüncemiz yokmuş gibi. Hep birisinin bizim dizginlerimizi çekmesini bekliyoruz. Nerede duracağımızı söylemesini bekliyoruz. Buna üzülüyorum dedi.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Abant Tabiat Parkı bölgesinde bulunan bir otelde yeni sezona hazırlanan Malatya temsilcisi, günde çift antrenman yapıyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde akşam antrenmanına çıkan Yeni Malatyaspor, ısınma koşusunun ardından pas çalışması ve taktik antrenman yaptı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Hamza Hamzaoğlu, Geçtiğimiz sezona baktığımıza Malatyaspor ligi istediği yerde bitiremedi. Ama yine şanslıyız ki bu sene aynı yerden başlayacağız. Bazı oyuncularımız aramızdan ayrıldı. Onların yerini de yavaş yavaş doldurmaya başlıyoruz. Kendi içimizden öncelikle çözüm üretmeye gayret edeceğiz. Ama bulamazsak da dışarıdan eksiklerimizi tamamlayıp bu sezon daha güçlü, daha iyi bir Malatyaspor izlettirmeyi amaçlıyoruz. Şu ana kadar 3 oyuncumuz aramıza katıldı. Üçüyle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni oyuncularımız da gelecek. Takımımızı yavaş yavaş toplayacağız ve 10 günlük kampımız sürecek ifadelerini kullandı.

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ LİGE HAZIR OLABİLMEK

Sezonun zorlu olacağını belirten Hamzaoğlu, Öncelikli hedefimiz kadromuzu güzel bir şekilde oluşturup en iyi şekilde çalışıp lige hazır olabilmek. Geçtiğimiz seneden gelen yıpranmışlıklar var. Bunu atlatmak kolay olmayacak. Bu sezon daha da zor. 40 tane maç var. Sıkıştırılmış bir lig oynayacağız. Derin bir kadroya sahip olmak ve çok dirençli bir kadroya sahip olmak zorundayız. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak güçlü olmak zorundayız. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu seneki hedefimizi de sezona başladıktan sonra ileriki haftalar belirleyeceğiz. Biz geçen her süreçte ulaşabileceğimiz yeni hedefler koyacağız. İnşallah onlara da birer birer ulaşırız diye konuştu.

BİZ BİRİLERİNİN DİZGİNLERİ İLE HAREKET ETMEK ZORUNDA KALIYORUZ

Hamzaoğlu, TFF'nin kulüplere yönelik harcama kısıtlaması kararıyla ilgili olarak, Yapılması gereken bir şey bu. Kulüplerin durumu ortada. Keşke yabancı kısıtlaması, harcama kısıtlamalarına gerek kalmadan, kendi yorganımızı görebilsek, ayaklarımızı da ona göre uzatabilsek. Hiç bunlara gerek kalmayacak. Üzüntüm o. Ama biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek zorunda kalıyoruz. Sanki kendi aklımız yokmuş gibi. Kendi düşüncemiz yokmuş gibi. Hep birisinin bizim dizginlerimizi çekmesini bekliyoruz. Nerede duracağımızı söylemesini bekliyoruz. Buna üzülüyorum. Yoksa biz mümkün olduğunca çalıştığımız her kulüpte kendi sınırlarımıza göre hareket etmeye çalışıyoruz. Kulüpleri her zaman düşünüyoruz. Çünkü önce kulüpler yaşayacak ki sonra hepimiz yaşayacağız. Eğer umarsızca davranırsak, kulüpleri zor duruma sokarsak, altından kalkamayacağı yükler yüklersek ondan sonra biz de onun altında eziliriz dedi.

Tecrübeli teknik adam, yeni sezonun daha önceki sezonlara göre farklı olacağının altını çizerek, Bir kere çok takım var. Yarış daha çetin geçecek. Çok rotasyonlu oynanacak bir lig olacak. Çok oyuncu izleyeceğiz. Zaten 5 oyuncu değiştirme hakkıyla beraber yeni genç oyuncular da şans bulacaktır. Bu kuralla birlikte kadrosu iyi olan daha çok oyuncuyu, iyi oyuncuyu barındıran takımların avantajlı olacağı bir gerçek. Ama kendini göstermek için de büyük bir şans. Güzel ve renkli geçeceğini düşünüyorum ligin diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Hamza Hamzaoğlu Biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek zorunda kalıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, Hamza Hamzaoğlu, Malatyaspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 00:22

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hamza Hamzaoğlu Biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek zorunda kalıyoruz - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü, 12 yaş ve üzerindeki çocukları maske kullanımı konusunda uyardı AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu Sokak ortasındaki vahşi cinayette bir zanlı tutuklanırken 2 fail aranıyor Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor "Polisim" deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı Hindistan'da bağımsızlık hareketinin lideri Gandhi'nin gözlüğü 340 bin dolara satıldı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü         
14:51
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
2020-YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu 2020-YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu         
14:00
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü         
12:55
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor         
11:32
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı 3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı         
11:21
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı         
10:54
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı         
10:40
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır         
09:53
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Koronaya rağmen yatlarda dip dibe eğlenip utanmadan sosyal medyada paylaştılar Koronaya rağmen yatlarda dip dibe eğlenip utanmadan sosyal medyada paylaştılar         
09:31
Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşları uyardı Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşları uyardı         
09:27
Atölye çalışanlarının Atölye çalışanlarının "yan bakma" kavgası kamerada! Cam çerçeve aşağı indi         
09:26
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi         
08:43
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak         
08:12
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 06:40:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Hamza Hamzaoğlu Biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek zorunda kalıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei