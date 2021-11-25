Üye Girişi
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız - Son Dakika

SPOR Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız

25.11.2021 13:41

Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağızArzu ERBAŞ - Rukiye MEYVECİ / RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'Ligin sonuna kadar mücadele ile gideceğiz.

Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız

Arzu ERBAŞ - Rukiye MEYVECİ/ RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'Ligin sonuna kadar mücadele ile gideceğiz. Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbir maçımız son maçımız olmayacak' dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan idman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 3-0 mağlubiyetle sona eren Konyaspor maçını değerlendirerek 'Konya maçı üzüldüğümüz bir maç oldu. Çünkü iç sahadaki galibiyetten sonra dış sahadan da galibiyetle dönmeyi düşünüyorduk. Takımımızın son haftalarda ortaya koyduğu performansla birlikte Konya deplasmanından da iyi bir sonuçla döneceğimize hepimiz inandık. Takımım son ana kadar mücadele etti. Ne yazık ki 3-0'lık mağlubiyetle buraya geldik' şeklinde konuştu.

??MÜCADELEMİZ DAHA YUKARIYI HAK EDİYOR"

Kayserispor maçını kazanmak zorunda olduklarını belirten Hamzaoğlu 'Şimdi kendi sahamızda oynayacağımız güçlü bir rakip var. Kayserispor maçını ne yapıp edip kazanmak zorundayız. Dışarıdan alacağımız her puan bizim için ekstra olacak. Ama içeride oynayacağımız her maçı kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda etkili ve güçlü bir takımız. Daha rahat oynuyoruz. İç sahada bu maçları kazanmak zorundayız ki yukarılara doğru çıkalım. Bunu yapacak gücümüz de, inancımız da, takıma güvenimiz de var. Gerçekten ortaya koyduğumuz mücadele ve oyun daha yukarıları hak ediyor ve bunu da başaracağız inşallah. Biraz sabır ve zaman gerektiğini geldiğimiz günden beri söylüyorum. Ligin sonuna kadar bu mücadele ile gideceğiz. Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbir maçımız son maçımız olmayacak. Kazanacağımız maçlar da olacak, biz sabırla, bu mücadele ile oyunun sürdürmek zorundayız' ifadelerini kullandı.

SPOR Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız

Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Asker, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi! 14:32 Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi! Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama
Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein ile Norm Ender birbirine girdi 11:20 Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein ile Norm Ender birbirine girdi Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! 10:20 Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!

Son Dakika Haberleri
14:36 Starbucks: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz
14:31 Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi!
14:19 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Misafir
14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı
13:57 Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
13:41 Karıncalar neden öpüşür?
13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
13:33 Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi şaşırttı!
Starbucks: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz Starbucks: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz         
14:36
Bu akşam ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Misafir Bu akşam ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Misafir         
14:20
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar         
11:28
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 14:50:14. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement