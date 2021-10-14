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SPOR Hamza Hamzaoğlu: Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz - Son Dakika

SPOR Hamza Hamzaoğlu: Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz

14.10.2021 10:46

Hamza Hamzaoğlu: Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz"Her oyuncumuz, istediklerimizi sahaya yansıtabilecek kapasitede""Milli maç arasıydı ama aslında tam takım çalışamadık""Sadece kazanmaya odaklanırsak hata yaparız""Taraftarımız, kötü giden maçlarda bizi daha çok desteklesin""Milli takımın...

Hamza Hamzaoğlu: Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz

"Her oyuncumuz, istediklerimizi sahaya yansıtabilecek kapasitede"

"Milli maç arasıydı ama aslında tam takım çalışamadık"

"Sadece kazanmaya odaklanırsak hata yaparız"

"Taraftarımız, kötü giden maçlarda bizi daha çok desteklesin"

"Milli takımın teknik kadrosunda yeni bir oluşum oldu"

Arzu ERBAŞ - Rukiye MEYVECİ/ RİZE,(DHA)- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, son oynadıkları Galatasaray maçındaki performanslarının oyuncuların kendilerine olan güvenini tekrar kazanmalarını sağladığını belirterek, "Bunun devamını getirmek önemli. Bunun içinde kazanmak zorundayız. Sabırla ve kararlılıkla çalışmaları sürdüreceğiz. Bu ligi istediğimiz yerde bitireceğiz" dedi.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftalık bölümde 7 yenilgi ve bir beraberlik alan ve henüz galibiyetle tanışamayan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 16 Ekim cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları GZT Giresunspor maçı öncesi Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) açıklamalarda bulundu.

Takımın genel durumunu değerlendiren ve son oynadıkları Galatasaray maçındaki performansı yakalayabilmek için bir mücadele içerisinde olduklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "Milli maç arasında takımımızın eksiklerine yönelik çalışma yapma fırsatı bulduk. İki tane oyuncumuz milli takımda, onlarla çalışamadık. Eksikliklerini hissedeceğiz ama diğer oyuncularımıza daha çok zaman ayırmış olduk. Onlarla beraber hem fiziksel kapasitemizi biraz daha yukarıya taşımak hem de taktiksel anlamda oyunculardan beklentilerimizi onları aktarabilmek adına bir fırsat oldu. Çalışmalar iyi geçti, tamamen GZT Giresunspor maçına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumartesi günü oynayacağımız Giresunspor maçında, Galatasaray maçındaki performansı yakalayabilmek için bir mücadele ve galibiyete yönelik oyun içerisinde olmayı hedefliyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

"HER OYUNCUMUZ, İSTEDİKLERİMİZİ SAHAYA YANSITABİLECEK KAPASİTEDE"

Takım kadrosunda zaman zaman değişiklikler yapabileceklerini ancak istikrarlı bir kadro yapısına kavuşmak zorunda olduklarını söyleyen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Kadromuzda zaman zaman değişiklikler yapacağız ama futbol istikrar oyunu ve mutlaka istikrarlı bir kadro yapısına kavuşmak zorundayız. Pandemi sürecindeyiz, bu bizi etkileyebilir. Çok yoğun maç temposu var, sakatlıklar da etkileyebilir. Bütün oyuncularımızın performansı bizi ilgilendiriyor. Hem oyunumuzu güçlendirmek, hem de oyuncularımızın performansını yukarıya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bireysel çalışmaların yanında, grup çalışmalarını da hep birlikte sürdürüyoruz. Kadroda değişiklik tabii ki her zaman yapabiliriz. Çünkü her oyuncumuza güveniyoruz. Her oyuncumuz istediklerimizi sahaya yansıtabilecek kapasitede."

"MİLLİ MAÇ ARASIYDI AMA ASLINDA TAM TAKIM ÇALIŞAMADIK"

Takımdaki sakatlıklar hakkında genel bir değerlendirme yapan Hamza Hamzaoğlu, sakatlıkların sezon başında ön gördükleri bir durum olduğunu, bu durumu ön görerek kadro yapısı oluşturduklarını ve futbolun sakatlığa çok uygun bir oyun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Remy'nin kronik bazı problemleri de var. Tendonlarında problem var. Onun performansını etkilemeyecek ve sakatlamayacak düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki gündür antrenmanları tamamlıyor. Hafta sonuna kadar performansını biraz daha yukarıya çekebilirsek, başlarken veya sonradan Remy'den faydalanabiliriz. Ronoldo'nun sakatlığı sürüyor, ayrı çalışıyor. Yasin'in küçük bir bel problemi vardı. Fabricio'nun arka adalesinde problem vardı, takımla çalışmalara başladı ama şu anda durumu tam net değil. Phiri, geçen gün yaptığımız hazırlık maçında biraz arka adalelerinden sıkıntı hissetti. Onu biraz dinlendiriyoruz, maça kadar ne olacağı henüz belli değil. Deniz'inde aynı şekilde koruyucu çalışmalarını yapıyoruz. Umar'da biraz akciğer enfeksiyonu var. Yavaş yavaş takımla çalışmaya başladı. Milli maç arasıydı ama aslında tam takım çalışamadık. Bu durum bize, alt yapıdan beş tane genç kardeşimizi aramıza alma, onları tanıma fırsatını doğurdu. Onlardan Emre Vezir'i de altyapı kadrosundan dahil ettik. Bundan sonra bizle beraber çalışmalara başlayacak. Bu durum belki de altyapıdaki diğer oyuncularımız içinde itici güç kuvvet olur. Onlarda hedeflerine a takımı koyarak çalışmalarına devam ederler."

"SADECE KAZANMAYA ODAKLANIRSAK HATA YAPARIZ"

Takımın kazanamama psikolojisi olduğunu ama artık bu durumu yavaş yavaş üzerlerinden attıklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Her şeyden önce sonuçlar önemli ama bizim için sonuca giden yolda yaptıklarımız çok daha önemli. Çünkü onlar bize sonucu getirecek. Burada biraz sabırlı olmak zorundayız çünkü takımda kazanamama psikolojisi vardı. Yavaş yavaş takım bu durumu üzerinden attı. Takımın Galatasaray maçında ortaya koyduğu performansla oyuncuların kendilerine olan güvenini tekrar kazanmalarını sağladı. Bunun devamını getirmek önemli. Bunun içinde kazanmak zorundayız. Bizler de bir an önce kazanmayı arzu ediyoruz ama sadece sonuca odaklanırsak burada hata yaparız. Kazanmaya yönelik bir oyun üzerinde çalışıyoruz. Bunun sonuçlarını da belki ileriki haftalarda alabiliriz. Belki başlarda kazanamadığınız maçları sonraki haftalarda arka arkaya kazanma şansınız olabilir. O yüzden sabırla ve kararlılıkla çalışmaları sürdüreceğiz. Ligin sonu bizim için önemli. Bu ligi istediğimiz yerde bitireceğiz" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ, KÖTÜ GİDEN MAÇLARDA BİZİ DAHA ÇOK DESTEKLESİN"

Taraftardan kendilerine, kötü giden maçlarda daha çok destek olmalarını isteyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Oyuncularımızın asıl bugün onlara ihtiyacı var. Kötü günlerde ihtiyacımız oluyor. Kötü giden maçlarda bizi daha çok desteklemelerini onlardan rica ediyorum. Mutlaka üzüleceğimiz maçlar olacaktır ama hep beraber üzüleceğiz. Sevinci de hep beraber paylaşacağız. Sonunda inşallah hedefe ulaştığımızda, coşkuyla birlikte kutlayacağız. Onlardan bizim yanımızda olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMIN TEKNİK KADROSUNDA YENİ BİR OLUŞUM OLDU"

Son olarak Milli Takım hakkında da düşüncelerini paylaşan Hamzaoğlu, "Milli takımımız hala şansını sürdürüyor. Zorda olsa son maçımızı kazandık. İki maçımız daha var. Onları kazanıp artık rakiplerimizin oynadığı maçlara bakmak durumundayız. Milli takımın teknik kadrosuna yeni bir oluşum oldu. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah milli takımımızı daha iyi seviyelere taşırlar. Buna ihtiyacımız var. Hep birlikte destek olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

SPOR Hamza Hamzaoğlu: Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hamza Hamzaoğlu: Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Hamza Hamzaoğlu: Ligi istediğimiz yerde bitireceğiz - Son Dakika
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