Hamza Hamzaoğlu: "Mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi gördük" - Son Dakika

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi gördük. İnşallah ilerleyen haftalarda bunun devamını getiririz" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Cuma günü saat 20.00'de oynayacağı maç için hazırlanan yeşil-mavili ekip hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde sürdürmeye devam ediyor. Antrenman öncesi konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kötü gidişattan ötürü camianın sıkıldığını, Kasımpaşa maçıyla bir dönüm noktası yaşadıklarını dile getirerek, "Kazandığımız üç puan çok şey ifade ediyor. Haftalardır bazen iyi oynayıp da kazanamadığımız, gördüğümüz kartlar sonucunda eksik kalarak kaybettiğimiz maçlar oldu. Kasımpaşa maçında son saniyede golün gelmesi, oyuncularımıza vazgeçmediğimizde her şeyin değişebileceğini gösterdi. Bundan sonraki bütün maçlarda sonuna kadar şansımızı zorlamamız gerektiğini gördük. Oyuncularımızdan şu ana kadar hep bunu istemiştik ve sonunda bunun karşılığını görmeleri söylediğimiz şeylerin doğruluğu açısından önemliydi. Haftalardır sürekli bir puanla alt sıralarda kendimizi görmekten biz de taraftarlarımız da sıkılmıştık. Mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi gördük. İnşallah ilerleyen haftalarda bunun devamını getiririz" diye konuştu.

Trabzonspor deplasmanından 3 puan ile dönmek istediklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "Şu anda Trabzonspor 22 haftadır kaybetmiyor, istikrarlı bir şekilde başarısını devam ettiriyor. İyi bir grafiği var ama futbol her şeye açık bir oyun. O yüzden biz de cuma akşamı gidip Trabzon deplasmanından iyi bir mücadele ve sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Bizim için önemli, aldığımız bu 3 puanı pekiştirmek açısından oradan alacağımız puanlar önemli olacak. Bu mücadeleye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜM OYUNCULAR ANTRENMANA ÇIKMA ARZUSUNDA"

Takımdaki oyuncuların ufak tefek sakatlık veya sıkıntılarına rağmen antrenmana çıktıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Mendes'in dışında Gökhan da bizimle antrenmanlara kısmi olarak başladı. Onun dışında sakat bir oyuncumuz yok, bu bizim için sevindirici. Herkes yüzde 100 değil ama bütün oyuncularımız, ufak tefek sakatlıklarına, sıkıntılarına rağmen antrenmana çıkma arzusunda. Bu bizi mutlu ediyor, olaya dahil olma istekleri benim için önemli" dedi.

"REMMY ATAMADIĞI GOLE ÜZGÜN"

Remmy'nin Kasımpaşa maçında 90+6'da kaçırdığı golden ötürü üzüldüğünü, onun dışında hiçbir sorunu olmadığını sözlerine ekleyen Hamzaoğlu, "Remmy ile konuştuk, kendi atması gereken bir pozisyonu kaçırdığı için çok üzgündü. O golde de gol vuruşunu çok iyi yaptı ama Selim çok iyi takip etti, tamamladı. Remmy daha iyi vuramadığı için üzgün yoksa iyi bir karakter, takım oyuncusu. Sadece kendisi atamadığı için üzgündü onun dışında ne takımla ne de bizimle hiçbir sorununun olmadığını söyledi. Kazandığımız için o da bizim gibi mutlu oldu" şeklinde konuştu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)