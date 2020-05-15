SPOR Hasan Kartal Futbolun devam ettirilme sebebi paraya dayanıyor - Son Dakika

SPOR Hasan Kartal Futbolun devam ettirilme sebebi paraya dayanıyor

SPOR Hasan Kartal Futbolun devam ettirilme sebebi paraya dayanıyorAntrenmanlarda sosyal mesafeni koru demek gülünçVirüsü önleme düşüncesi varsa ligin oynanması mümkün değilLig bittiği zaman sonuçların adil olacağını zannetmiyorumFIFA alacağı bir kararla bu işi tamamen sonuçlandırması...

SPOR Hasan Kartal Futbolun devam ettirilme sebebi paraya dayanıyor

Antrenmanlarda sosyal mesafeni koru demek gülünç

Virüsü önleme düşüncesi varsa ligin oynanması mümkün değil

Lig bittiği zaman sonuçların adil olacağını zannetmiyorum

FIFA alacağı bir kararla bu işi tamamen sonuçlandırması lazım

Kulüpler ekonomik sıkıntılarını kendileri çözmeli

Yayıncı kuruluşun ödeme konusunda sıkıntı yaratacağından eminim

Ercan ATA - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP ANKARA,(DHA)

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Voleybolda basketbolda bu kadar insan fazlalığı da yok. Olmamasına rağmen bu kararı aldılar burada bir korkunun olduğunu gösteriyor. Futbolun neden devam etmesini istiyorlar Futbolun içinde dönen bir para var neticede bu bana göre paraya dayanıyor gibi görünüyor mal candan daha öne geçiyor gibi ekonomik sıkıntılar ekonomik problemler olmazsa bizim ligde tescil edilebilirdi. Biraz para problemi olduğu için zor tescil ederler gibi görünüyor. Yani her ne olursa olsun sonuçlandırılacak gibi görünüyor ama inşallah büyük sıkıntılar olmaz dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, koronavirüs sürecinde takımın hazırlık sürecini ve ligin durumu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Kartal, Ben zannediyorum ki bu kulüpler içerisinde en iyi motive olan en iyi antrenmanlara başlayan Ünal hocamızla biziz diye düşünüyorum. Testleri yaptırdık hiç pozitif çıkmadı. Çok iyi bir netice tabi bundan sonra biz de çıkmaz çünkü tedbirleri alıyoruz evde kalan sporcularımız kontrol altında tesiste kalan tesiste kalan sporcularımıza kontrol altında biz de bir problem çıkmaz diye konuştu.

ANTRENMANLARDA SOSYAL MESAFENİ KORU DEMEK GÜLÜNÇ

Hiçbir eksik olmadan antrenmanlara başladıklarını belirten Hasan Kartal, Bu antrenmanlarda sosyal mesafeyi koru, öyle yapma böyle yapma gibi şeyler biraz gülünç. Futbolda gülünç olan şeyler. Sosyal mesafe işini ortadan kaldırmak kaydıyla bu işi yapmak lazım artık ne olacaksa bahtımıza demek istiyorum. Çünkü futbol dediğiniz zaman temas çoktur, insanlar birbirine yaklaşır. Ama sen sosyal mesafeyi futbolda antrenman yaparken koru dersen onun adı antrenman olmaz bence. Hocamız gereğini yapıyor, gereğini yaptırıyor ifadelerini kullandı.

VİRÜSÜ ÖNLEME DÜŞÜNCESİ VARSA LİGİN OYNANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Hasan Kartal, ilk maçlarının daha önce koronavirüs vakaları görülen Galatasaray ile olduğunu vurgulayarak, Ne olur Galatasaray'da nedir bilemiyoruz ne olacak ondan sonra ne olacağını bilemiyoruz bir maçtan sonra tekrar test yaptırmak lazım o testin sonucu da 14 gün sonra belli oluyor onun nasıl önlemini alacağız yani bilemiyorum her tarafı sıkıntılı bir lig olacak. Böyle devam etmesin neden böyle istediler bilemiyorum. Bu iş için bulaşmama riski sporculardan maalesef yok ama federasyon şöyle diyorsa bu virüsü herkese bulaşacak nasıl olsa bulaşsın gitsin diyorsa böyle bir mantık çerçevesinde futbol oynatılabilir. Ama bunu önleyelim yayılmasını engelleyelim düşüncesi varsa bu böyle oynanması mümkün değil. ya bu ligi ileri bir tarihi kaydırmak lazım ya da bir şekilde bunu sonlandırmak lazım dedi.

LİG BİTTİĞİ ZAMAN SONUÇLARIN ADİL OLACAĞINI ZANNETMİYORUM

Ligin adil bir şekilde tamamlanmayacağını düşündüğünü belirten Kartal şöyle konuştu

Bütün takımlara test yapıldığından bu vakalar daha da yukarıya çıkacak müsabakalar başladıktan sonra daha fazla artacak yani bunların daha fazla artması için illa bizim bu ligi tamamlamamız mı gerekiyor Ülke bu sıkıntı içerisinde iken bizim böyle düşünmemiz bana ters geliyor ama Rizespor'da hiçbir problem yok gayet hazırlıklıyız bir aradayız antrenmanlara devam ediyoruz hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ama bu lig bittiği zaman da sonuçların çok adil bir şekilde olacağını zannetmiyorum.

FIFA ALACAĞI BİR KARARLA BU İŞİ TAMAMEN SONUÇLANDIRMASI LAZIM

Avrupa'da başlayacak ligler hakkında Hasan Kartal, Avrupa'da başlayacak liglerde eğer onlar ülke genelinde ülkelerinde takımlarını izole ettiyseler problem yok. Ama onlarda da problem çıkmayacak anlamına gelmez onlarda da çıkacak yani dünyada takımların korunması lazım sadece Türkiye'de değil ki. FIFA'nın alacağı bir kararla bu işin tamamen sonuçlandırılması lazımdı. Her yerdeki problem dünyayı ilgilendiriyor sadece kendi ülkeni ilgilendirmiyor ki onun için çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı.

KULÜPLER EKONOMİK SIKINTILARINI KENDİLERİ ÇÖZMELİ

Başkan Hasan Kartal, ekonomik problemlere değinerek, Ekonomik formülleri her kulüp kendi çabasıyla kendi inisiyatifi ile çözmesi gerekir çözemediği zaman devlet buna yardım eder mi devletin yardım etmemesi lazım devlet eğer yardım edecekse o kadar futbol kulüplerine değil firmalar var iş yapan firmalar var ülke genelinde işsizler hepsine yardım etmesi lazım. Bu olacak şeyler hastalık da olabilir kaza da olabilir sakatlık da olabilir futbol kulüpleri ekonomik sıkıntılarını kendi içinde çözmesi lazım dedi.

YAYINCI KURULUŞUN ÖDEME KONUSUNDA SIKINTI YARATACAĞINDAN EMİNİM

Ödeme konusunda yayıncı kuruluş ile sıkıntı çıkacağının altını çizen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı

Yayıncı kuruluş 8 maç için belki bir sıkıntı yaratabilir. Lig başlar kalan maçlarda o arada oynatılabilir veya liglerin başladığı tarihte bu kalan maçlar 8 maç oynatılır ondan sonra lig devam eder. Böyle bir çözüme gidebilirsiniz. Yayıncı kuruluştan o 8 maçın bedeli ne intikal ediyorsa o alınmayabilir ama yayıncı kuruluş geçmiştekini vermedi ki geleceği verecek mi Şöyle düşünmek lazım ki bu maçları biz oynasak da yayıncı kuruluşun ödemesinde sıkıntı yaratacağından son derece eminim, göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Ha oynamış ha oynanmamış. Oynansa da biz sıkıntı yaşayacağız yayıncı kuruluşla oynanmasa da.

SPOR Hasan Kartal Futbolun devam ettirilme sebebi paraya dayanıyor

Hasan Kartal, Rizespor, Futbol, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hasan Kartal Futbolun devam ettirilme sebebi paraya dayanıyor - Son Dakika

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