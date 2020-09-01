SPOR Hasan Kartal Yerli oyuncu bulmakta sıkıntı çekiyoruz - Son Dakika

SPOR Hasan Kartal Yerli oyuncu bulmakta sıkıntı çekiyoruz

SPOR Hasan Kartal Yerli oyuncu bulmakta sıkıntı çekiyoruzVIDEO YOKGenel kurula baktığımız zaman sanki muhalif bir grup var gibi geldiBütçeyi denk getireceğiz hatta biraz da altında oluruzERCAN ATA - İBRAHİM KÖKDEMİRCİ ANKARA, (DHA) - Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 'Gelecek sezon...

SPOR Hasan Kartal Yerli oyuncu bulmakta sıkıntı çekiyoruz

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Genel kurula baktığımız zaman sanki muhalif bir grup var gibi geldi

Bütçeyi denk getireceğiz hatta biraz da altında oluruz

ERCAN ATA - İBRAHİM KÖKDEMİRCİ ANKARA, (DHA) - Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 'Gelecek sezon yabancı sayısının azalacağını düşündüğümüz zaman mutlaka kadroda yerli oyuncuları bulundurmak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Biz o düşünceyle yerli oyunculara daha fazla ağırlık verdik. Önce yerlileri aldık. Yerli oyuncu bulmak gerçekten çok zor, bulmakta sıkıntı çekiyoruz' dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da düzenlenen olağan genel kurulunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önceki genel kurullara göre bu sezon katılımın daha az olduğuna dikkat çeken Hasan Kartal, 'Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'na baktığımız zaman sanki muhalif bir grup var gibi geldi bana. Gerçek bir haber almış değilim ama bu düşüncem katılımın az olmasından kaynaklanıyor. Hiçbir mali genel kurula bu kadar katılım olmamıştı. Katılımda bayağı azalma var. Pandemiden dolayı mı, yoksa bir muhaliflik mi var bilemiyorum. Eleştiren kulüp başkanları da yok. Neticede güzel bir genel kurul oldu. Hayırlı, uğurlu olsun' diye konuştu.

YERLİ OYUNCU BULMAKTA SIKINTI ÇEKİYORUZ

Gelecek sezondan itibaren yabancı futbolcu sayında azalma olacağı için yerli futbolculara yöneldiklerini söyleyen Kartal, 'Biz yerli futbolculara da bayağı yoğunlaştık. Yerli isimler de aldık. Aslında yerli oyuncuya daha çok önem vermek lazım çünkü önümüzdeki sezon yabancı sayısının azalacağını düşündüğümüz zaman mutlaka kadroda yerli oyuncuları bulundurmak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Biz o düşünceyle yerli oyunculara daha fazla ağırlık verdik. Önce yerlileri aldık. Yerli oyuncu bulmak gerçekten çok zor. Yerli oyuncu bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bu da bizi altyapıyı güçlendirmeye itiyor. Altyapıyı iyi yapmamız, aşağıdan yukarıya yerli oyuncuyu mutlaka çıkarmamız lazım. Yerli oyuncu bulmakta zorlanınca kulüpler yabancılara yöneliyor' ifadelerini kullandı.

BÜTÇEYİ DENK GETİRECEĞİZ HATTA BİRAZ DA ALTINDA OLURUZ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitlerinin altında olduklarını belirten Hasan Kartal, sözlerini şöyle noktaladı

'Bütçeyi aşmadık daha, altındayız. Transferlerimiz tam olarak bitmedi. Önümüzde açıklayacağımız transferler var. Bütçeyi denk getireceğiz hatta biraz da altında oluruz diye düşünüyorum. Transferlerde çok dikkat etmek gerekiyor. Bir oyuncu üstünde birkaç menajer konuya girdiği zaman sorunlar yaşanıyor. Onun için imza atmadan transferleri açıklamıyoruz.?

SPOR Hasan Kartal Yerli oyuncu bulmakta sıkıntı çekiyoruz

Hasan Kartal, Kartal, Ankara, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hasan Kartal Yerli oyuncu bulmakta sıkıntı çekiyoruz - Son Dakika

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