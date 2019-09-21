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Spor hasan sayyıdan bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti

1 saat önce

SPOR Hasan Sayyıdan Bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu ettiErcan ATA Roma,(DHA) -Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Türk insanının genetiğinde tarih yazmak vardır.

Spor hasan sayyıdan bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti, System.String[]

SPOR Hasan Sayyıdan Bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti

Ercan ATA Roma,(DHA) -

Türkiye Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Türk insanının genetiğinde tarih yazmak vardır. İnanıyorum ki benim sporcularım da genetiklerinden gelen bu özelliklerinden dolayı yarın tarih yazacaklardır dedi.

Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, İtalya'da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 1830'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak. Türkiye, Fransa karşısında da galip gelmesi durumunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alacak. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıkmalada, Bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti. Gruplarımızda ilk ikiye kalarak yarı final hakkını elde ettik. Yarı final niye önemli çünkü yarı finalde yarınki Fransa müsabakasını kazandığımız takdirde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde ediyoruz. Türk insanının genetiğinde tarih yazmak vardır. İnanıyorum ki benim sporcularım da genetiklerinden gelen bu özelliklerinden dolayı yarın tarih yazacaklardır diye konuştu.

Türkiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:22 Kaynak: DHA
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