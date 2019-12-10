SPOR Hasan Sayyıdan Futsalda ilkleri yapacağımıza inanıyorum

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Turnuvaya katılan takımlardan gelen tepkiler olumlu

Nesrin AYDIN YALDIZ - Ata SELÇUK ANTALYA (DHA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, uluslararası alanda her branşta ilkleri yapan bir federasyon olarak, futsalda da ilkleri yapacaklarına inandığını söyledi.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda 4'üncü gün sona ererken, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Maçların iyi gittiğini belirten Sayyıdan, İlk gün Japonyayı yendik, ikinci gün Ukrayna'ya yenildik. Bugün Rusya'yı yendik. Rusya galibiyeti bizi çok mutlu etti. Rusya'ya karşı galibiyetimiz yoktu. 4-1'lik skorla yenmemiz ayrıca mutlu etti. Futsal turnuvalarında uluslararası alanda madalyamız yok. Hedefimiz Türkiye'de yapılan turnuvada madalya almak. 1 olur, 2 olur, 3 olur ama madalya hedefliyoruz. İyi bir takımımız var. Teknik heyetimize, futbolcularımıza güveniyoruz. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak uluslararası alanda her branşta ilkleri yapan bir federasyon olarak, futsalda da ilkleri yapacağımıza inanıyorum dedi.

TURNUVAYA KATILAN TAKIMLARDAN GELEN TEPKİLER OLUMLU

Hasan Sayyıdan, organizasyona 7 ülkenin katıldığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı Organizasyona 7 ülke katılıyor. Futsal için iyi bir rakam. Çünkü futsal, dünya görme engelliler tarihinde çok yaygın olmayan bir spor. Ona rağmen 7 ülkenin katılması ve adının da dünya şampiyonası olması çok önemli. Güzel bir organizasyon geçiyor. Diğer ülkeler aldığım duyumlarda, gerek barınma, gerek salon, gerek ulaşım olarak olumlu değerlendirmeler alıyoruz. Hatta kendilerinin ülke delegasyonları teşekkür ettiler. Tabii bu da bizi mutlu ediyor. Spor turizmi açısından bu tür organizasyonların ülke ekonomisine katkı vereceğini düşünüyoruz.