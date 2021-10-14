Üye Girişi
Hatayspor'da başarı, sezon öncesi doğru planlamayla geldi - Son Dakika

Hatayspor'da başarı, sezon öncesi doğru planlamayla geldi

14.10.2021 12:13

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, sezon öncesinde bütün ligleri detaylı şekilde inceleyip sistemlerine uyacak oyuncularla temasa geçerek transferleri erken bitirmeye çalıştıklarını, bunda da büyük oranda başarılı olduklarını söyledi.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, sezon öncesinde bütün ligleri detaylı şekilde inceleyip sistemlerine uyacak oyuncularla temasa geçerek transferleri erken bitirmeye çalıştıklarını, bunda da büyük oranda başarılı olduklarını söyledi.

Ligde 16 puanla 4. sırada bulunan bordo-beyazlı takımın teknik direktörü Erdoğan, AA muhabirine, milli maç arasından önce deplasmanda 2-0'la alınan Yeni Malatyaspor galibiyetinin takıma moral olduğunu dile getirdi.

Takımı oyun içinde oluşabilecek her türlü duruma karşı hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fiziksel olarak sezon başını iyi geçirdik. Zaten hep aklımızda ligin 4-5 haftası biraz sıkıntı olabileceği vardı. Ondan sonra ise hem uyum sorunu hem de oyuncuların fizik durumu iyi olduğunda böyle futbol ve sonuçlar bekliyorduk. İlk haftalarda aldığımız iyi sonuçlar süreyi daha da kısalttı. Her maçı tek tek değerlendiriyoruz. Tek tek hazırlanıyoruz. Sezon çok uzun. Daha çok zorlu maçlar oynayacağız. Bu sebeple önümüzdeki ilk maçı en zorlu maç olarak görüyoruz."

Erdoğan, takımın transfer politikası hakkında bilgi vererek, olası ayrılıklara karşı önceden hazırlık yaptıklarını da anlattı.

Yılbaşından itibaren daha önce izledikleri oyuncuları tekrar gözden geçirmeye başladıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün ligleri teknik ekibimizle beraber çok detaylı şekilde inceledik. Sonra oyun sistemimize uyabilecek oyuncularla erken temasa geçip transferi erken bitirmeye çalıştık. Bunda da büyük oranda başarılı olduk. Sezon bittiğinde aramızdan ayrılacak oyuncular kesinleştiğinde diğer planlarımızı devreye sokarak yönetimimizin de çok çabuk davranmasıyla oyuncuları kadroya kattık. Bu konuda yönetimimize tekrar teşekkür ediyoruz. Her mevkiye göre belirlediğimiz kriterler var. Onları çok detaylı şekilde inceliyoruz. Eğer isteklerimize karşılık veriyorsa, sonra eğer araştırabiliyorsak karakteriyle ilgili de inceleme yapıp takıma uyum sağlayacak oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz."

Takımda gol atma sorunu yaşanmıyor

Geçen yılın gol kralı Aaron Boupendza'dan sonra takımın hücum hatlarında sorun yaşamadığına dikkati çeken Erdoğan, "Boupendza'dan sonra gol sorunu yaşamıyoruz. Ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımıyız. Demek ki doğru şeyler yapıyoruz. Ona asist yapan, yardımcı olan arkadaşlarımız vardı. Biz geçen sezon da bu sezon da takım oyunuyla mücadele eden görüntü veriyoruz. Bu sezon atılan gollerde dağılım çok farklı değil. Bu sene de çok kişiyle farklı goller attık." diye konuştu.

Erdoğan, takımlarının ligdeki sıralamasından memnun olduklarını ifade ederek, "Allah'a şükür, bulunduğumuz nokta hak ettiğimiz nokta. Hiçbir maçı tesadüfen kazanmadık. Kazandığımız her maçta daha iyi oynayan, daha fazla pozisyona giren bizdik." dedi.

"Başarıyı birlikte elde ediyoruz"

Teknik direktör olarak kariyerinin başında olduğunu aktaran Erdoğan, geçen sezon ilk kez Süper Lig deneyimi yaşadığını belirtti.

Erdoğan, kendisinin ön planda olduğunu ancak başarının ekip ruhu ile geldiğini anlatarak, şunları ifade ettİ.

"Bu bir ekip işi, burada benim çok çalışan ve kendini her zaman yenileyen yardımcı hocalarım var. Başarıyı birlikte elde ediyoruz. Tabii bize burada güvenen başta onursal başkanımız Lütfü Savaş ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Onların yanımızda olması, bize güvenmesi bizi daha da motive ediyor. Bunun bir de futbolcu tarafı var. Siz çok çalışırsınız ancak futbolculara kendinizi inandıramazsanız ya da inandığınız yolda futbolcular yanınızda olmazlarsa maalesef başarısız olursunuz."

"Burada daha yapacak şeylerimiz var"

Kendisiyle ilgili çıkan transfer iddialarına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii ki söylentiler her zaman oluyor. Bu tabii bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Burada 2 yıl sözleşmemizi uzattık. Burada daha yapacak şeylerimiz var. Çok huzurlu bir ortamda çalışıyoruz. Yönetimle uyum içerisinde, saygı içerisinde arkadaşlığımız bizi başarıya götürüyor. Futbolda yarının ne olacağını bilemiyorsunuz ama bizim şu anki planımız bu sezonu iyi bitirip önümüzdeki sezon daha da sağlıklı bir sezon geçirmek. Kafamızdaki şey şu an tamamen bunlar."

Hatayspor'da başarı, sezon öncesi doğru planlamayla geldi
Hatayspor'da başarı, sezon öncesi doğru planlamayla geldi
Hatayspor'da başarı, sezon öncesi doğru planlamayla geldi
Hatayspor'da başarı, sezon öncesi doğru planlamayla geldi

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Hatayspor, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatayspor'da başarı, sezon öncesi doğru planlamayla geldi - Son Dakika


Son Dakika

Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı 13:36 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi 13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor 11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor

Son Dakika Haberleri
13:38 La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti
13:35 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı
13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi
13:05 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti         
13:38
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor         
12:12
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor         
11:42
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Bir aile paramparça! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Bir aile paramparça! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
11:02
Dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamı için 1.5 milyon TL fidye aldılar Dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamı için 1.5 milyon TL fidye aldılar         
10:52
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 13:46:30. #1.13#
SON DAKİKA: Hatayspor'da başarı, sezon öncesi doğru planlamayla geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement