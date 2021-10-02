Üye Girişi
SPOR Hatayspor, Malatyaspor maçına odaklandı - Son Dakika

SPOR Hatayspor, Malatyaspor maçına odaklandı

02.10.2021 10:33

SPOR Hatayspor, Malatyaspor maçına odaklandıİzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında 3 Ekim Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

SPOR Hatayspor, Malatyaspor maçına odaklandı

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında 3 Ekim Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Milli maç arasına moralli girebilmek adına Malatyaspor maçı bizim için önemli bir maç. Orada iyi futbol ve mücadele ile gülen taraf biz olmak istiyoruz dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda pas drili, 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması yapıldı.

ERDOĞAN ORADAN İYİ BİR SONUÇLA, PUAN VE PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ

Malatya'dan galip ayrılmak istediklerini söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Malatya'ya giderek, son haftalarda üzerine koyduğumuz futbolun devamını getirerek, oradan iyi bir sonuçla, puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Milli maç arasına moralli girebilmek adına Malatyaspor maçı bizim için önemli bir maç. Orada iyi futbol ve mücadele ile gülen taraf biz olmak istiyoruz. İyi bir ekiple çalışıyorum, herkes kendi tecrübesinin üzerine bir şeyler katmanın ve yenilikler aramanın mücadelesini veriyor. Bu konuda kendimi şanslı görüyorum ifadelerine yer verdi.

Takımda, Mame Diouf'un sarı kart cezalısı olduğunu söyleyen Erdoğan, Isaac Sackey'in ise sakatlığının sürdüğünü, sakatlıktan dönen Onur Ergün ve Simon Falette'nin ise takımla beraber çalışmalara başladığını dile getirdi.

MUNİR İNŞALLAH GALİP GELEREK 3 PUANLA EVİMİZE DÖNERİZ

Fenerbahçe karşısında galip gelmek istediklerini ama bunu başaramadıklarını söyleyen Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi, Fenerbahçe maçından sonra bir gün dinlendik, kendimizi toparladık, antrenmanlarımıza döndük ve önümüzdeki Malatya maçına hazırlandık. Bir hafta boyunca da bu maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah galip gelerek 3 puanla evimize döneriz ifadelerine yer verdi.

3 Ekim Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, yarın öğlen saatlerinde yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayarak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.

SPOR Hatayspor, Malatyaspor maçına odaklandı
SPOR Hatayspor, Malatyaspor maçına odaklandı
SPOR Hatayspor, Malatyaspor maçına odaklandı
SPOR Hatayspor, Malatyaspor maçına odaklandı

Malatyaspor, Hatayspor, Pazar, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hatayspor, Malatyaspor maçına odaklandı - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı 10:27 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu 10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı 09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor 09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti 08:57 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı 07:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış 00:31 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış

Son Dakika Haberleri
10:27 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı
10:17 Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
10:11 Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı
09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı
09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor
09:56 Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor
09:37 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan
09:30 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber
09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor
Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi         
10:36
Vatandaş tasarruf yolları arıyor! İşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemler Vatandaş tasarruf yolları arıyor! İşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemler         
10:22
Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı         
10:17
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı         
09:00
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor         
00:49
Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu         
21:27
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City de espor dünyasında! Takım kurdular Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City de espor dünyasında! Takım kurdular         
14:01
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 10:43:12. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Hatayspor, Malatyaspor maçına odaklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement