SPOR Hatayspor'un yeni başkanı Nihat Tazearslan oldu

SPOR Hatayspor'un yeni başkanı Nihat Tazearslan olduHalil İbrahim KARAÇAY / HATAY (DHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, Hatayspor genel kurul toplantısında, oy birliği ile alınan karar neticesinde Hatayspor'un yeni başkanı oldu.

SPOR Hatayspor'un yeni başkanı Nihat Tazearslan oldu

Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY (DHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, Hatayspor genel kurul toplantısında, oy birliği ile alınan karar neticesinde Hatayspor'un yeni başkanı oldu.

Hatayspor genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. HATMEK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya genel sekreter Nihat Tazearslan, Hatayspor Başkanı Mehmet Maden, kulüp üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Genel kurul toplantısına, Mehmet Ali Solak, Murat Hayzaran ve Gökhan Alkan divan üyeliği yaptı. 7 gündem maddesinin oy birliği karara bağlandığı genel kurul toplantısında Hatayspor'un yeni başkanı da belirlendi. Divan üyelerinin verdiği süre zarfından divana sadece tek listenin verilmesi üzerine yeni yönetim kurulu açık oylama ile seçildi.

Genel kurulda oy birliği ile seçilerek Hatayspor eski başkanı Mehmet Maden'den görevi devralan Nihat Tazearslan, "Sevgili hocam Mehmet Maden çok güzel işler başarmış, çok iyi hatırlıyorum Hataysporumuz bundan 3 sene önce düşme hattındaydı. O günlerden bu günlere geldik, çok büyük emekler verildi. Spor sevdalısı bir başkanımız var. Onun sayesinde bu günlere geldik, inşallah bu seçim Hatayspor'a hayırlı olur" diye konuştu.

Tek liste gerçekleştirilen açık oylamada Hatayspor'un yeni başkanı oy birliği ile Nihat Tazearslan oldu. Gerçekleştirilen genel kurul sonrası yönetim kurulu şu şekilde belirlendi:

Asil üyeler: Nihat Tazearslan, Aydın Toksöz, Doğan Samsun, Ender Yardımcı, İhsan Ar, Mehmet Bozkurt, Mehmet Savaş, Mustafa Baştuğ, Mustafa Özat, Nevzat İnan, Osman Oğuzhan Çolak, Rahmi Vardı, Selçuk Akıllı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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